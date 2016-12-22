Мэром Тбилиси избрали лучшего футболиста Грузии 2006 года

На выборах мэра столицы Грузии победу одержал кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, за которого отдали голоса более 51% избирателей. Итоги выборов опубликованы на сайте грузинского избиркома.
На втором месте независимый кандидат Александр Элисашвили, который набрал более 17% голосов. Замыкает тройку лидеров кандидат от правящей во времена Михаила Саакашвили партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили. Он получил более 16% голосов избирателей.
Каладзе — бывший министр энергетики страны, в прошлом он был капитаном сборной Грузии по футболу, дважды выигрывал Лигу чемпионов. За свою спортивную карьеру он выступал в составе тбилисского «Динамо» (пятикратный чемпион Грузии), киевского «Динамо» (трехкратный чемпион Украины), итальянского «Милана», а завершил карьеру в итальянском клубе «Дженоа».
В партию «Грузинская мечта» Каладзе вступил в то время, когда она была еще в оппозиции. После победы партии на выборах 2012 года был назначен министром энергетики и природных ресурсов Грузии.