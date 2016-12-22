Миллиардер Андрей Бабиш выиграл парламентские выборы в Чехии

Парламентские выборы в Чехии с большим отрывом выиграло движение ANO миллиардера Андрея Бабиша. Правящая Чешская социал-демократическая партия завершила гонку лишь пятой

Андрей Бабиш (справа) (Фото: David W Cerny / Reuters)

На парламентских выборах в Чехии, которые завершились в субботу, 21 октября, уверенную победу одержало правоцентристское движение ANO («Акция недовольных граждан») чешского миллиардера Андрея Бабиша, сообщает Reuters.

Движение ANO Бабиша набрало 29,6% голосов избирателей, что почти втрое больше, чем его ближайшие преследователи. Всего по итогам голосования в чешский парламент прошли девять партий.

Как отмечает агентство, чешские избиратели в этот раз предпочли не голосовать за традиционные партии, отдавая предпочтение бизнесмену — представителю антиистеблишмента, — обещавшему бороться с политической коррупцией. Бабиш обещал привнести свой бизнес-опыт в правительство, а также противостоять более глубокой интеграции страны в Европейский союз и любым попыткам Брюсселя заставить Чехию принять по квоте свыше 10 млн беженцев.

Второе место, вслед за ANO Бабиша, заняла Гражданская демократическая партия, набрав 11,32% голосов. Две другие оппозиционные партии — Чешская пиратская партия и крайне правая «Свобода и прямая демократия» набрали почти по 11% голосов, что сделало их соответственно третьей и четвертой из крупнейших парламентских партий. Правящая Чешская социал-демократическая партия с 7,27% голосами в этот раз лишь на пятом месте.

Агентство замечает, что Бабишу предстоят тяжелые переговоры по формированию кабинета министров, поскольку его бывшие политические партнеры из числа социал-демократов и Христианско-демократического союза в субботу заявили, что не смогут работать в одном кабинете министров с тем, кто находится под следствием. Такое же заявление сделали представители Гражданской демократической партии и двух других небольших партий, которым также удалось пройти в парламент.

Бабиш, ранее занимавший пост министра финансов, в этом году был вынужден уйти в отставку из-за обвинений в том, что незаконно получил субсидию ЕС в размере €2 млн. Против него было инициировано соответствующее расследование. Сам Бабиш все обвинения отрицает.

После победы на парламентских выборах Бабиш настроен вполне оптимистично. «Я считаю, что мы сформируем правительство, которое станет единой командой», — сказал Бабиш своим сторонникам и журналистам во время выступления в предвыборном штабе. «Мы хотим выполнить нашу программу ради улучшения жизни в нашей стране», — приводит Reuters его слова.

Андрей Бабиш — является владельцем агропромышленного концерна Agrofert. Forbes оценивает состояние Бабиша в $4,1 млрд.