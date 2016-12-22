Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,90 57,44 EUR Нал. 69,34 68,71 USD Бирж. 57,64 -0,26 EUR Бирж. 68,87 -0,27 USD ЦБ. 57,65 -0,57 EUR ЦБ. 69,07 -0,19 EUR/USD 1,20 +0,00 BTC/USD Бирж. 3579,90 -41,24 ММВБ 2051,63 -0,42% РТС 1123,24 +0,28% Brent 56,62 +0,30% DJIA 22332,66 -0,12% Nasdaq 6418,24 -0,07% FTSE 7310,64 +0,64%
Москва потратит на благоустройство вокруг МЦК 2,6 млрд руб.
Лента новостей
Российские чемпионы Европы по фигурному катанию завершили карьеру 19:32, Спорт Путин в поздравлении сравнил СК с канцеляриями времен Петра I 19:31, Общество Роднянский выбрал фаворита из двух своих выдвинутых на «Оскар» фильмов 19:11, Общество Москва потратит на благоустройство вокруг МЦК 2,6 млрд руб. 19:07, Политика Главу временной администрации «Открытия» перекинули в Бинбанк 19:04, Финансы Как искусственный интеллект помогает врачам уже сейчас 19:04, РБК и Philips «Улыбка радуги» Дмитрия Костыгина купит группу «Альпари» 19:02, Бизнес Партнер Тимченко стал владельцем 1000 сотовых вышек в России 18:49, Технологии и медиа Путин раскритиковал организацию региональных общественных перевозок 18:38, Общество Госдума одобрила повышение штрафа за отказ уступать дорогу пешеходам 18:37, Общество 10 женщин-CEO во главе компаний: рейтинг РБК 500 18:36, Фотогалерея  Автор памятника Калашникову описал технологию удаления немецкого чертежа 18:26, Общество Церетели анонсировал появление в России 33-метровой статуи Иисуса Христа 18:19, Общество Придворные скульпторы: как сместили главного монументалиста столицы 18:19, Общество  Путин выступил за внедрение цифровых технологий в транспортную сферу 18:15, Технологии и медиа Роспотребнадзор нашел нарушения в 84 московских кафе «Кофе Хауз» 18:13, Бизнес Порошенко рассказал о планах Трампа по поставкам оружия на Украину 18:10, Политика Аналитики объяснили соблюдение Ираном ядерной сделки поломкой центрифуг 18:08, Политика Комиссия Поклонской отклонила все жалобы на депутатов Госдумы 18:05, Политика Поставщик «Газпрома» заявил о планах вложить $400 млн в новый проект 18:01, Бизнес Власти назвали причину изъятия детей у сделавшей операцию женщины 17:55, Общество В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали несколько торговых центров 17:54, Общество Оценка ICO: как выбрать безопасные и прибыльные токены 17:53, Деньги Крымского журналиста «Радио Свобода» осудили за сепаратизм 17:50, Общество Вице-спикер заявила о «парламентском беспределе» в Верховной раде 17:49, Политика Спуск на воду атомного ледокола «Сибирь». Фоторепортаж 17:48, Фотогалерея  Мединский объяснил схему Шмайссера у Калашникова фразой «интернет подвел» 17:48, Общество Индекс ОПОРЫ RSBI: МСБ достиг стабильного развития 17:45, Пресс-релизы
Москва потратит на благоустройство вокруг МЦК 2,6 млрд руб.
Политика, 19:07
0
Москва потратит на благоустройство вокруг МЦК 2,6 млрд руб.
Возле станций МЦК должны уложить плитку, заменить бордюры, расширить тротуары и высадить деревья. На 25 транспортно-пересадочных узлах работы будут проводиться повторно
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Столичные власти потратят более 2,6 млрд руб. на благоустройство территорий вокруг Московского центрального кольца (МЦК), подсчитал РБК на основе данных госзакупок.

Летом 2017 года были разыграны 10 тендеров общей стоимостью 2 млрд. руб. на благоустройство территорий возле 31 станции МЦК. В сентябре, как выяснил РБК, столичные власти объявили еще восемь тендеров на повторное благоустройство 25 станций. В конкурсной документации говорится о проведении «дополнительных работ». Общая начальная стоимость повторных контрактов составляет 458 млн руб. Кроме того, более 146 млн руб. будет потрачено на проектирование и авторский надзор за строительными работами на двух этапах.

Благоустройство проводится на территориях в радиусе 1,5 км вокруг каждой станции, следует из тендерной документации. Общая площадь благоустройства — 221,5 га. Работы включают в себя укладку асфальта и плитки, замену бордюров, ремонт ливневой канализации, установку фонарей, остановок общественного транспорта, велопарковок и велобоксов. Возле станций МЦК должны расширить тротуары и высадить деревья. На замену бордюров власти потратят 73,5 млн руб., на ливневую канализацию — почти 25 млн руб., говорится в документах.​

Территории вокруг 25 станций будут благоустроены в два захода. К примеру, возле станций «Площадь Гагарина», «Крымская» и «Верхние котлы» на первом этапе должны обустроить 3,2 тыс. кв.м тротуара из асфальта, уложить 4,6 тыс. кв.м плитки, отремонтировать 4,2 тыс. кв.м проезжей части, установить 92 фонаря, 25 остановок общественного транспорта. На втором этапе планируется укладка 310 кв.м тротуара из асфальта, прокладка кабеля, установка урн. Возле ТПУ «Ботанический сад» на первом этапе должны были установить 29 остановок наземного транспорта, 18 фонарей, обустроить три наземных перехода, тротуары и велодорожки. На втором этапе благоустройства планируется высадить около 200 деревьев и кустарников: ели, липы, рябины, боярышник.

Путин прокатился по Московскому центральному кольцу. Фоторепортаж Еще 7 фото
Фотогалерея

Среди уже определившихся подрядчиков благоустройства территорий, прилегающих к МЦК, — участники программы «Моя улица» ООО «МКТ» и ООО «Стройстандарт». По данным СПАРК-Интерфакс, владельцем компании "Стройстандарт" два года назад являлся сотрудник группы компаний "Ташир" Максим Громов. По подсчетам РБК, с 2014 по 2015 год связанные с «Таширом» структуры получили заказы от госкомпаний и ведомств примерно на 116,2 млрд руб., из них около 52,9 млрд руб. — в 2015-м. Еще один подрядчик, компания «Дорстройинвест», которая, согласно данным СПАРК-Интерфакс, была зарегистрирована в 2015 году, получила в 2017-м контракт стоимостью 496 млн руб. на благоустройство одного из объектов Минздрава. 

​Благоустройство территорий может проводиться в два этапа, либо если появляются непредвиденные работы, либо из-за плохого планирования, прокомментировал директор направления «городское хозяйство» Института экономики города Владилен Прокофьев. «Суммарная стоимость работ в таком случае не должна меняться, но растут расходы на организацию тендеров, которые составляют 2-3% от общей стоимости [то есть до 80 млн руб.]», — сообщил Прокофьев РБК.

Московское центральное кольцо было запущено 10 сентября 2016 года. Дорога входит в систему линий Московского метрополитена. Протяженность МЦК составляет 54 км, включает в себя 31 станцию, из которых 10 имеют пересадки на другие линии метро, 9 — на железнодорожные ветки. За год работы «кольцевая» перевезла 100 млн пассажиров, ранее сообщали в пресс-службе Московского метрополитена. Перед запуском центрального кольца было благоустроено 3060 га прилегающих территорий, отмечал вице-мэр Петр Бирюков. В частности, рядом с МЦК были установлены шумозащитные экраны и сетчатые ограждения.

В мае 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал дополнительную программу благоустройства на кольце. «Мы, когда запускали МЦК, вывезли оттуда сотни тысяч тонн мусора — строительного, бытового, какого угодно. Там просто кошмар что творилось. Но мы на этом не успокоились», — заявил Собянин. По словам мэра, в 2017 году должны благоустроить пешеходные дорожки и тропинки, «чтобы люди могли подходить к станциям».

В Москве с 2015 года реализуется масштабная программа благоустройства «Моя улица». За первые два года по ней были отремонтированы более 100 улиц, в 2017 году запланировано благоустройство 80 улиц. Программа должна была завершиться ко дню города, однако на части улиц работы продолжаются. Как сообщила «Медуза» со ссылкой на главу департамента капитального ремонта Москвы Алексея Елисеева, благоустройство затянется до зимы, а расходы на программу в 2017 году превысят 54 млрд руб. В 2016 году бюджет «Моей улицы» составил 32,9 млрд руб., в 2015-м — около 20 млрд руб. Официально программа «Моя улица» распланирована до 2018 года, однако вице-мэр Бирюков заявил, что она не закончится «никогда». В 2016 году на благоустройство Москвы в целом было потрачено более 62 млрд руб.

Автор: София Сарджвеладзе.
Теги: Москва , благоустройство , МЦК
Главное
Госдума увидела риск «сгорания» госсредств в «Открытии» и Бинбанке Финансы
Материалы по теме
Вытоптанное «Зарядье»: что случилось после открытия парка у Кремля Общество
Москва отменила тендеры на ремонт дорог более чем на 4 млрд руб. Бизнес
Расходы Москвы на «Мою улицу» достигли рекордных 42 млрд руб. Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку