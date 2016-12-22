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Тиллерсон упрекнул Россию в нарушении договора о ликвидации ракет
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Тиллерсон упрекнул Россию в нарушении договора о ликвидации ракет
Политика, 05:44
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Тиллерсон упрекнул Россию в нарушении договора о ликвидации ракет
В последние годы Россия часто «подрывала усилия государств» по привлечению к ответственности в рамках договора о ликвидации ракет. В частности, она, как заявил Рекс Тиллерсон, нарушала собственные обязательства по этому соглашению
Рекс Тиллерсон (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в нарушении «в последние годы» условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он заявил в ходе выступления на заседании Совбеза ООН. Стенограмма его речи опубликована на сайте Госдепа.

«К сожалению, в последние годы Россия часто действовала так, что ослабила глобальные нормы и подрывала усилия по привлечению к ответственности государств [в рамках соглашения о ДРСМД]», — заметил Тиллерсон. В качестве примеров подобных дестабилизирующих действий Москвы он, в частности, назвал нарушение Россией «собственных обязательств» по этому соглашению, игнорирование ею гарантий безопасности, которые Москва сама же утвердила в конце холодной войны, «препятствование стараниям по укреплению прошлых международных усилий по обеспечению ядерной безопасности», а также «стремление ослабить Международное независимое агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в расследовании секретных ядерных программ».

«Если Россия хочет восстановить роль надежного актора в урегулировании ситуации с Северной Кореей, она может доказать свои добрые намерения, соблюдая свои обязательства в рамках международных усилий по ядерной безопасности и контролю над вооружениями», — заявил Тиллерсон. Москве он также посоветовал «изучить, как она может лучше поддерживать глобальные усилия по нераспространению ядерного оружия».

«Будучи двумя самыми могущественными ядерными государствами мира, Россия и Соединенные Штаты несут большую ответственность за поддержание норм нераспространения и прекращения дальнейшего распространения ядерного оружия», — отметил глава американского Госдепартамента, добавив однако, что Москва и Вашингтон «сотрудничали» и прежде, например, при разработке текста Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.​

Ранее, 20 сентября, о взаимных претензиях российской и американской стороны в рамках соблюдения этого соглашения сообщал глава МИД России Сергей Лавров. Москва, как уточнял министр, в свою очередь ​подозревает, что США выполняют договор о ликвидации ракет небезукоризненно.​ «Американцы нам тоже предъявляют претензии, но не могут конкретно обосновать, что их встревожило. В любом случае разговор надо вести», — отмечал он.

До этого, в июне, стало известно о том, что группа конгрессменов направила в Белый дом предложение о выходе США из ДРСМД. Авторы этой инициативы объясняли необходимость ее принятия тем, что Россия уже прекратила соблюдать договор. В Госдепе и Пентагоне к такому предложению однако отнеслись негативно. Выход США из этого договора в этих ведомствах сочли риском для процесса разоружения.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россия , США , ядерное вооружение , Рекс Тиллерсон
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