Соратница Кириенко станет замглавы комитета Совфеда по госстроительству

Руководитель Россотрудничества Любовь Глебова в Совете Федерации станет заместителем главы комитета по конституционному законодательству и госстроительству. Для нее могут создать отдельную ставку, сообщили источники РБК в сенате

Экс-глава Россотрудничества Любовь Глебова, с 1980-х работавшая вместе с занимающим сейчас пост куратора внутренней политики в администрации президента Сергея Кириенко, станет заместителем председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса. Об этом РБК рассказали два источника в верхней палате.

Для Глебовой может быть создана отдельная ставка заместителя, рассказал один из источников РБК. Тогда заместителей в этом комитете будет почти столько же (шестеро), сколько рядовых членов (их восемь), отметил он. «Создание новой ставки под конкретного человека — это в Совфеде не редкость», — заметил источник.

Глебова отказалась от комментариев до официального назначения.

В июле РБК сообщил, что глава Россотрудничества станет сенатором. «Скоро стало понятно, что пост рядового сенатора — этого мало для [профессиональных] амбиций [Глебовой]», — пояснил собеседник РБК в верхней палате.

Место в комитете по законодательству для нее выбрали потому, что это «самый значительный комитет в Совете Федерации, помимо международного», добавил он. Клишас на запрос РБК не ответил. Комитет по конституционному законодательству и госстроительству занимается, в числе прочего, вопросами государственного устройства и законов, а также прав и свобод человека. Клишас не раз становился соавтором громких законопроектов — к примеру, об отмене открепительных на выборах и о введении уголовного наказания за многократное голосование — «карусели».

Ранее РБК писал о том, что экс-посол России в США Сергей Кисляк, который будет представлять в Совфеде Мордовию, будет назначен заместителем главы комитета по международным делам. А главнокомандующий Воздушно-космических сил (ВКС) Виктор Бондарев, выдвинутый в верхнюю палату губернатором Кировской области, станет председателем комитета по обороне и безопасности. Все остальные новые члены Совфеда станут рядовыми сенаторами, сообщил источник РБК в верхней палате.

Глебову называют давней соратницей первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко: в комментарии «Известиям» она говорила, что знает его «еще с комсомольских времен», когда они оба жили в Нижнем Новгороде. В 1980-х и 1990-х они вместе работали в Горьковском обкоме ВЛКСМ и в ЗАО «Концерн АМК». После назначения Кириенко премьер-министром Глебова была назначена его советником, после выборов в Госдуму в 1999 году она избралась депутатом от СПС — одноименную думскую фракцию возглавлял Кириенко. В 2000 году он стал полпредом в Приволжском федеральном округе, а в 2001 году Глебова получила пост его заместителя.

С 2005 года по настоящее время Глебова занимала посты замминистра здравоохранения и социального развития, главы Рособрнадзора, сенатора от Пензенской области, а в марте 2015 года была назначена главой Россотрудничества.​