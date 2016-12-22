США пригрозили лишить Пакистан статуса своего «крупного союзника»

Пакистан должен пересмотреть свою политику в отношении терроризма, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он отметил, что в противном случае США лишат республику статуса своего крупного союзника

Полицейские в Исламабаде, Пакистан (Фото: Anjum Naveed / AP)

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон в ходе брифинга с журналистами во вторник, 22 августа, заявил, что власти Пакистана должны пересмотреть свой подход к терроризму, передает Reuters.

По его словам, в отношениях между двумя странами образовалась «трещина в доверии» из-за того, что террористы все чаще стали перемещаться на территорию исламской республики.

«Образовалась трещина в доверии. Мы стали свидетелями того, как террористические организации получили убежище в Пакистане, чтобы планировать и совершать нападения на американских военнослужащих, должностных лиц США, нарушая тем самым все мирные усилия, которые предпринимаются внутри Афганистана», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

Госсекретарь подчеркнул, что Пакистан должен придерживаться иного подхода в своей антитеррористической политике. В случае, если власти республики не предпримут никаких действий, пишет Associated Press, США рассмотрят вопрос о наказании Пакистана или прекращении статуса его «крупного союзника». Тиллерсон заверил, что США готовы сотрудничать с Исламбадом в этом направлении.

«Мы готовы работать с ними, чтобы помочь им защитить себя от этих террористических организаций», — пообещал глава ведомства.

Ранее во вторник, 22 августа, президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на военной базе Майер-Хендерсон-Холл в Арлингтоне отметил, что Вашингтон изменит свой подход к сотрудничеству с Пакистаном. Глава государства заверил, что Исламбад многое «выиграет» от партнерства с США, отметив, что Пакистан также может «многое проиграть, если продолжит прибегать к преступникам и террористам».

По словам Трампа, Пакистан содержит террористов, с которыми борются США. При этом, подчеркнул американский лидер, США выделяют Исламбаду «миллиарды долларов».​​