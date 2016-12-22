США ввели санкции против четырех россиян за связи с КНДР

Минфин США расширил свой санкционный список в связи с действиями КНДР. В него добавлены четыре россиянина и одна российская компания

Министерство финансов США (Фото: Chip Somodevilla / AFP)

Соединенные Штаты добавили в санкционный список по КНДР четверых россиян и одну российскую компанию, сообщается во вторник, 22 августа, на сайте Минфина США. Санкции предполагают заморозку финансовых активов в США и визовые ограничения.

Под санкции попали российские граждане Ирина Хуиш, Рубен Киракосян, Михаил Писклин и Андрей Сербин. Также в санкционном списке оказалась российская компания «Гефест-М», которая, по утверждению американского казначейства, связана с компанией Korea Tangun Trading Corporation. Рубен Киракосян, как указано на сайте американского казначейства, связан с компанией «Гефест-М».

Korea Tangun Trading Corporation, в свою очередь, подведомственна северокорейской Второй академии естественных наук. Компания напрямую связана с технологиями, касающимися северокорейских разработок в сфере обороны, в том числе ракетных разработок.

В группе компаний «Гефест» РБК затруднились пояснить причины попадания организации в санкционный список США, сославшись на то, что генеральный директор Рубен Киракосян в отпуске.

Кроме того, под санкции Минфина США попали один гражданин Намибии и один китаец. Среди юридических лиц, оказавшихся под санкциями США, оказались компании в основном из Китая, а также две компании из Сингапура и одна из Намибии.

Все новые фигуранты санкционного списка, по мнению американского Минфина, либо помогают тем, кто уже находится под санкциями из-за ракетной программы КНДР, либо «занимаются торговлей энергией с Северной Кореей».

«Минфин будет продолжать оказывать давление на Северную Корею, ударяя по тем, кто поддерживает развитие ракетно-ядерной программы, и изолируя их от американской финансовой системы», — говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина, которое приводит телеканал CNBC.

«Недопустимо, чтобы физические и юридические лица из Китая, России и других стран помогали Северной Корее получать доход, который затем используется для разработки оружия массового уничтожения и дестабилизации региона», — сказал глава Минфина США.