Reuters узнал о перехвате шедших в Сирию секретных грузов из КНДР

За последние полгода были перехвачены два северокорейских груза, предназначенных научному центру в Сирии, ответственному за госпрограмму о химическом оружии. Об этом со ссылкой на засекреченный доклад ООН пишет Reuters

Учения по ликвидации последствий химических атак в Алеппо, Сирия. 2013 год (Фото: Ammar Abdullah / Reuters)

В течение последних шести месяцев были перехвачены два груза из Северной Кореи, адресованные представителям сирийского правительственного агентства, отвечающего в стране за программу по химическому оружию. Это, как сообщает Reuters, следует из конфиденциального доклада ООН, с которым ему удалось ознакомиться.

Засекреченный доклад, по данным Reuters, был представлен Совету Безопасности ООН в начале августа. Его авторами выступает группа независимых международных экспертов. «Группа расследует сообщения о запрещенных химических, баллистических ракетах и ​​сотрудничестве в области вооружения между Сирией и КНДР», — приводит агентство выдержку из 37-страничного доклада.

При этом в документе, как поясняет Reuters, не уточняется, когда именно и где были перехвачены указанные грузы, а также что именно они включали.

«Два государства-члена [ООН] перехватили суда, предназначенные для Сирии», — отмечается в документе. «Еще одно государство-член [ООН] информировало группу [экспертов] о том, что у него есть основания полагать, что товар был частью контракта [компании] KOMID с Сирией», — говорится в докладе.

KOMID, как поясняет Reuters, это северокорейская горнодобывающая торговая фирма. В черный список Совбеза ООН она была внесена в 2009 году. Специалисты тогда описывали KOMID как пхеньянского ключевого поставщика оружия и экспортера оборудования, связанного с баллистическими ракетами. В марте прошлого года Совет Безопасности ООН также включил в свой черный список двух представителей KOMID в Сирии.

Перехватить эти поставки, по информации экспертов, удалось потому, что «получателями грузов были «подставные» сирийские организации от Европейского Союза и Соединенных Штатов». Товары они должны были поставить Сирийскому научно-исследовательскому центру (SSRC), который прежде был замечен группой специалистов ООН в сотрудничестве с KOMID при «передачах запрещенных предметов».

Программу химического оружия в Сирии SSRC, поясняет агентство, контролирует с 1970-х годов. Происходящие же действия между Сирией и КНДР, расследованием которых занимаются эксперты ООН, согласно докладу включают в том числе сотрудничество Дамаска и Пхеньяна по сирийской ракетной программе Scud, а также по техническому обслуживанию и ремонту систем противовоздушной обороны сирийских ракет-носителей.

Представители северокорейской и сирийской миссий в ООН оперативно предоставить комментарии о перехвате подобных грузов, как пишет Reuters, не смогли.

Северная Корея с 2006 года находится под санкциями ООН из-за своих испытаний баллистических ракет, а также из-за ядерной программы. Летом Совет Безопасности усилил эти меры в отношении Пхеньяна из-за проведенных КНДР пяти испытаний ядерного оружия, а также четырех пусков ракет большой дальности.

Сирия, в свою очередь, согласилась уничтожить свое химическое оружие в 2013 году в рамках соглашения, заключенного совместно с Россией и США. Однако дипломаты, как замечает агентство, «подозревают, что Дамаск может тайно поддерживать или разрабатывать новые возможности в области химического оружия». Так, Организация по запрещению химического оружия заявляла, что за период гражданской войны в стране, которая продолжается более шести лет, в Сирии по меньшей мере дважды использовалось запрещенное вещество зарин, а также широко употреблялся хлор.

Официально Дамаск тем временем информацию об использовании правительственными войсками Сирии химического оружия неоднократно отрицал.