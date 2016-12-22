Подозреваемого в расстреле пилота Су-24 приговорили к пяти годам тюрьмы

Альпарслан Челик Фото: из аккаунта Альпарслана Челика в Facebook

Альпарслан Челик, которого подозревают в причастности к убийству российского летчика Олега Пешкова, приговорен к пяти годам заключения по делу о незаконном владении оружием. Приговор не имеет отношения к гибели пилота российского Су-24 в ноябре 2015 года

Турецкий суд приговорил Альпарслана Челика, которого подозревают в убийстве пилота российского Су-24 Олега Пешкова, ​к пяти годам лишения свободы за незаконное владение оружием. Об этом «РИА Новости» рассказал его адвокат Мурат Устюндаг.

«Сегодня суд Измира закончил рассмотрение дела о незаконном владении оружием обвиняемого Альпарслана Челика и приговорил его к пяти годам тюремного заключения по этому делу», — рассказал адвокат. При этом он уточнил, что расследование дела о гибели российского летчика Пешкова продолжается, суд не рассматривал дело о причастности к этому убийству Челика, пояснил адвокат.

Челик был задержан в районе Карабаглар в Измире в числе 15 других подозреваемых в нарушении закона об оружии. ​Как сообщило издание Hurriet, в машинах и домах задержанных полиция тогда изъяла пять автоматов, четыре пистолета и две рации. В итоге семеро подсудимых, включая Челика, были приговорены к пяти годам заключения, еще один получил полтора года тюрьмы, двое — по десять месяцев, а остальные были оправданы.

Агентство «Анадолу» сообщило, что Челик ранее был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за сбыт, изготовление и хранение фальшивых денег. Кроме того, его обвиняли в причастности к организации побега одного из заключенных, а также в мошенничестве.

​24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил ракетой типа «воздух — воздух» российский бомбардировщик Су-24, который участвовал в операции России в Сирии. Турецкие власти утверждали, что самолет нарушил воздушное пространство страны, но в Москве это опровергали. Самолет упал в Сирии, командир экипажа Олег Пешков был расстрелян с земли, штурман спасся. В ходе спасательной операции погиб еще один российский военнослужащий. МИД России требовал от властей Турции найти и привлечь к ответственности Челика, подозреваемого в этом убийстве.

27 декабря газета Hurriyet опубликовала интервью с Челиком, в котором тот признался, что убил катапультировавшегося летчика Су-24. МИД России потребовал от властей Турции найти его и привлечь к уголовной ответственности.​

Потеря российского самолета и гибель летчика привели к обострению в отношениях между Россией и Турцией, прокуратура закрыло дело о причастности Челика к гибели Олега Пешкова. Однако после нормализации отношений, когда президент Турции Реджеп Эрдоган принес извинения за гибель пилота, расследование дела возобновилось «по вновь открывшимся обстоятельствам».

Как сообщало турецкое агентство Dogan, Челик и его подельники незадолго до задержания вернулись из Сирии, где воевали на стороне исламистов.