МИД потребовал от Турции найти и наказать «убийцу» пилота Су-24

МИД России потребовал от властей Турции найти и привлечь к уголовной ответственности гражданина Турции Альпарслана Челика, который в интервью газете Hurriyet рассказал о расстреле пилота Су-24.

«Требуем от турецких властей безотлагательных мер по поимке Челика и его сподвижников и привлечению их к уголовной ответственности за убийство российского пилота, а также за участие в боевых действиях на стороне НВФ [незаконных вооруженных формирований] на территории иностранного государства», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Интервью с Челиком было опубликовано 27 декабря. Из публикации следует, что он признает свое участие в расстреле пилота Су-24, которому удалось катапультироваться. По данным издания, Челик находится в Сирии порядка двух лет. Газета указывает, что мужчина является сыном бывшего мэра города Кебан.

В интервью Челик заявил, что самолет за пять минут до атаки турецких ВВС сбрасывал бомбы на «его братьев» — сирийских туркмен. Он отметил, что из-за расстрела российского военного совесть его мучить не будет.

«Вызывает удивление и возмущение, что одна из ведущих центральных газет Турции фактически предоставила трибуну убийце и террористу для бахвальства совершенным им преступлением и распространения полной ненависти к России и русскому народу националистической идеологии. Показательно, что до сих пор не поступило никаких комментариев по поводу интервью от властей Турции», — говорится в заявлении МИДа.

Кроме того, российские дипломаты потребовали от Анкары дать оценку «действиям и заявлениям гражданина своей страны, признавшегося в совершении международного преступления, коим является убийство пилота военно-воздушных сил иностранного государства». «Пришло время ответить — какова позиция официальной Анкары по поводу участия граждан Турции в боевых действиях на стороне экстремистских незаконных вооруженных формирований на территории соседнего государства. Или она предпочтет закрывать глаза и на это?» — отметила Захарова.

Российский Су-24 был сбит утром 24 ноября истребителями ВВС Турции. Анкара при этом утверждает, что самолет нарушил воздушные границы страны и не реагировал на предупреждения. Россия настаивает, что самолет пределов Сирии не покидал. На борту Су-24 находились двое военных — им удалось катапультироваться, однако после пилот Олег Пешков был расстрелян в воздухе.

С начала российской операции в Сирии Москву неоднократно обвиняли в авиаударах не по позициям боевиков. Однако Минобороны эти сведения опровергало и подчеркивало, что ВКС наносят удары исключительно по позициям террористов.

17 декабря в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Россия проявила готовность сотрудничать с Турцией «по самым чувствительным для нее вопросам». В то же время, по его словам, Анкара не просила учитывать интересы сирийских туркменов в ходе военной операции в Сирии. «Про так называемых туркоманов я слыхом не слыхивал. Я знаю, что туркмены живут, наши родные туркмены, в Туркменистане, а здесь не понять ничего <…> Нам никто ничего не говорил», — отмечал Путин.

После чего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лично рассказывал российскому лидеру о живущих на севере Сирии туркменах.