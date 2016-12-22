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В Москве подсветят опоры светофоров
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11:19
В Москве подсветят опоры светофоров

На 54 переходах в Москве подсветят светодиодными полосами опоры светофоров, рассказал РБК руководитель ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Вадим Юрьев. Подсветка, в частности, появится на Варшавском и Дмитровском шоссе, Ленинском и Севастопольском проспекте, Чертановской и Липецкой улицах. Итоговый список адресов прорабатывается.

Эксперимент по подсветке светофоров запустили в прошлом году на пяти переходах. На них зеленым, желтым и красным светом загорается не только сигнал светофора, но и опора, на которой он установлен. На этих переходах также установлены дорожные знаки с внутренней желтой подсветкой.

Фото: www.mos.ru

Дополнительная подсветка светофора должна повысить безопасность дорожного движения, поскольку будет привлекать внимание водителей и пешеходов, утверждает Юрьев. За рубежом подобная подсветка снижает количество ДТП в среднем на 40 процентов.

Для повышения безопасности движения столичные власти также обещают вернуться к вопросу о снижении скорости в центре Москвы. Максимально допустимую скорость внутри Садового кольца предлагается снизить до 50 км/ч. В 2014 году мэрия уже хотела ограничить скорость внутри Бульварного кольца до 40 км/ч, но москвичи проголосовали против на портале «Активный гражданин».

Фото: www.mos.ru

Кроме того, в феврале в Москве начали устанавливать уменьшенные дорожные знаки «Остановка запрещена», «Платные услуги» и «Парковка». В ЦОДД утверждают, что они лучше вписываются в городскую архитектуру и не мешают пешеходам. До конца года в столице запустят новую схему движения на 1300 улицах внутри МКАД. Там будут организованы парковки, правоповоротные полосы и заездные карманы, перенастроены светофоры. Все эти меры должны побороть локальные заторы. 

Теги
Москва, ДТП, светофор
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