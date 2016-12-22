Пучдемон назвал действия Мадрида сквернейшими со времен диктатуры Франко
Каталония хочет независимости, 22:19
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Пучдемон назвал действия Мадрида сквернейшими со времен диктатуры Франко
Действия Испании в отношении Каталонии — сквернейшие со времен диктатуры Франсиско Франко, они стали атакой на демократию, заявил Карлес Пучдемон. Он отметил, что автономия не принимает высказанные Мадридом меры решения конфликта
Карлес Пучдемон (в центре)
Население Каталонии не принимает решение правительства Испании приостановить автономию и распустить власти региона. Об этом заявил глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, передает Reuters.
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