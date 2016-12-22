Пучдемон назвал действия Мадрида сквернейшими со времен диктатуры Франко

Действия Испании в отношении Каталонии — сквернейшие со времен диктатуры Франсиско Франко, они стали атакой на демократию, заявил Карлес Пучдемон. Он отметил, что автономия не принимает высказанные Мадридом меры решения конфликта

Карлес Пучдемон (в центре) (Фото: Santi Palacios / AP)

Население Каталонии не принимает решение правительства Испании приостановить автономию и распустить власти региона. Об этом заявил глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, передает Reuters.

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