В Каталонии отказались признать решение Мадрида о приостановке автономии

Спикер парламента Каталонии Карме Форкадел заявила, что будет защищать свои полномочия и полномочия депутатов автономии, отказавшись тем самым признать принятое ранее правительством Испании решение распустить каталонские власти

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Решение премьер-министра Испании Мариано Рахоя о роспуске каталонского правительства, приостановке автономии и объявлении в регионе новых выборов является «переворотом» и «нападением на демократию». Об этом заявила спикер парламента Каталонии Карме Форкадел, передает Reuters.

​В своем телевизионном выступлении она отметила, что не допустит прекращения полномочий властных органов автономии.

«Именно поэтому мы хотим послать гражданам этой страны сообщение о ​нашей непоколебимости и надежде. Мы защитим суверенитет парламента Каталонии сегодня, после самого серьезного нападения на каталонские институты с момента их восстановления», — заявила она.

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