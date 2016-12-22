Transparency попросило проверить подаренного Кадырову принцем Дубая коня

Скаковая лошадь, которую Рамзану Кадырову подарил принц Дубая, может стоить дороже подарка, который чиновникам разрешено принимать по закону. Transparency направит запросы о том, был ли подарок передан в ведение государства

Фото: kadyrov_95 / Instagram

Transparency International — Russia обратило внимание на то, что глава Чечни Рамзан Кадыров получил от наследного принца Дубая, шейха Хамдана бин Мохаммеда Аль-Мактума в подарок скаковую лошадь Леонардо. По оценке организации, стоимость коня может превышать 3 тыс. руб., а подарок дороже чиновникам запрещено принимать согласно ст. 12.1 закона «О противодействии коррупции».

В своем Instagram Кадыров рассказал о получении подарка от принца Дубая в апреле. Он назвал подарок «бесценным», а Леонардо — самой выносливой лошадью в мире. «Она способна без передышки пройти путь длиной 200 км», — написал глава Чечни. Принц в эфире ЧГТРК «Грозный» называл лошадь своим лучшим скакуном.

«Такие лошади, как правило, продаются с аукциона, и начальная цена обычно измеряется сотнями тысяч, а то и миллионами долларов», — утверждает Transparency.

Как отмечает организация, дорогостоящий подарок, полученный чиновником на официальном мероприятии, признается собственностью государства или субъекта федерации и передается уполномоченному органу. В данном случае — в администрацию главы и правительства Чеченской Республики, пишет Transparency. Чиновник имеет право выкупить подарок на личные средства в течение двух месяцев по цене, установленной уполномоченным органом.

«На животных распространяются все те же нормы, что и на любые другие подарки, а регламентация порядка содержания животных не входит в компетенцию ведомства [Минтруда]», — такой ответ на запрос о порядке уведомления о подаренных должностным лицам животных в Transparency получили из Министерства труда в апреле 2017 года.

Transparency намерена обратиться в администрацию президента России, в администрацию главы и правительства Чечни с запросом, «подавал ли Кадыров уведомления о полученном подарке и в какую сумму был оценен конь».

https://www.instagram.com/p/BS0UzXxhykS/