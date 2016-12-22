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У бывшего «Оборонсервиса» в седьмой раз сменился глава
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У бывшего «Оборонсервиса» в седьмой раз сменился глава
Политика, 16:00
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У бывшего «Оборонсервиса» в седьмой раз сменился глава
У крупнейшего холдинга Минобороны «Гарнизон» спустя полгода вновь сменился руководитель. Вместо Ларисы Левиной временно исполняющим обязанности директора стал выходец из правительства Подмосковья Юрий Царикаев
Лариса Левина (Фото: Антон Беркасов для РБК)

Новый руководитель

У правопреемника «Оборонсервиса» — холдинга «Гарнизон» — вновь сменился руководитель, указано на сайте предприятия. Временно исполняющим обязанности директора холдинга, который управляет предприятиями по коммунальному обслуживанию военных частей, поставке еды, пошиву формы и строительству, стал выходец из правительства Подмосковья Юрий Царикаев, указано на сайте «Гарнизона».

Кто такой Юрий Царикаев

62-летний Юрий Царикаев родился во Владикавказе. В 1977 году окончил Калмыцкий государственный университет, в 2000 году — северокавказскую Академию государственной службы. В конце 1990-х годов Царикаев работал заместителем полномочного представителя правительства Ставропольского края при российском правительстве. В различное время Царикаев занимал должности ​начальника инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России по городу Кисловодск, а также работал заместителем руководителя УФНС России по Московской области.

С марта 2011 года Царикаев занимал должность замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В апреле 2013 года был уволен по собственному желанию, а в сентябре того же года начал работу на руководящих должностях в «Оборонсервисе».

Предыдущий руководитель «Гарнизона» — Лариса Левина проработала на этом посту менее полугода. Сейчас, как указано на сайте «Гарнизона», она занимает должность заместителя гендиректора холдинга. Ее понижение источник РБК, близкий к Минобороны, связывает с неисполнением поручения первого замминистра обороны Руслана Цаликова о приостановке «Гарнизоном» продажи имущества, отмечает источник РБК.

На момент написания материала Левина не ответила на звонок РБК.

Что такое «Гарнизон»

«Гарнизон» возник в 2014 году на базе скандально известного «Оборонсервиса», из-за проблем с которым министр обороны Анатолий Сердюков ушел в 2012 году в отставку. Тогда около 20% всех предприятий были признаны банкротами, а общая задолженность структур холдинга составляла 440 млрд руб. В Минобороны связывали неудовлетворительное финансовое состояние «Оборонсервиса» с работой прежней команды управленцев в военном ведомстве во главе с Сердюковым. Силовики возбудили в отношении сотрудников и руководства «Оборонсервиса» уголовное дело о махинациях при реализации непрофильных военных активов. Ущерб государству, по версии следствия, составил около 3 млрд руб.

«Гарнизон» на 100% принадлежит Минобороны. ​По итогам 2015 года чистый убыток «Гарнизона» составил 6,6 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Задолженность структур холдинга в середине 2015 года была около 340 млрд руб., сообщала газета «Коммерсантъ».

У холдинга есть восемь субхолдингов: это компании «Авиаремонт», «Спецремонт», «Ремвооружение», «Оборонстрой», «Агропром», «Оборонэнерго», «Военторг», «Славянка». В их управлении находятся​ 160 предприятий.
 

Новость дополняется.

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: Минобороны , "Оборонсервис" , «Гарнизон» , Лосиный Остров
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