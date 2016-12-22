У бывшего «Оборонсервиса» в седьмой раз сменился глава

У крупнейшего холдинга Минобороны «Гарнизон» спустя полгода вновь сменился руководитель. Вместо Ларисы Левиной временно исполняющим обязанности директора стал выходец из правительства Подмосковья Юрий Царикаев

У правопреемника «Оборонсервиса» — холдинга «Гарнизон» — вновь сменился руководитель, указано на сайте предприятия. Временно исполняющим обязанности директора холдинга, который управляет предприятиями по коммунальному обслуживанию военных частей, поставке еды, пошиву формы и строительству, стал выходец из правительства Подмосковья Юрий Царикаев, указано на сайте «Гарнизона».

Кто такой Юрий Царикаев

62-летний Юрий Царикаев родился во Владикавказе. В 1977 году окончил Калмыцкий государственный университет, в 2000 году — северокавказскую Академию государственной службы. В конце 1990-х годов Царикаев работал заместителем полномочного представителя правительства Ставропольского края при российском правительстве. В различное время Царикаев занимал должности ​начальника инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России по городу Кисловодск, а также работал заместителем руководителя УФНС России по Московской области.

С марта 2011 года Царикаев занимал должность замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В апреле 2013 года был уволен по собственному желанию, а в сентябре того же года начал работу на руководящих должностях в «Оборонсервисе».