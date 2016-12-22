Губернатор Самарской области уйдет в отставку

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин уходит в отставку в рамках предстоящей ротации губернаторского корпуса. Официально о решении может быть объявлено на следующей неделе, рассказали источники РБК

Николай Меркушкин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин покидает свой пост, об этом РБК рассказали три источника, близких к Кремлю. Об отставке Меркушкина может быть объявлено на следующей неделе, сказал один из собеседников РБК.

Ранее источники РБК говорили, что осенью своих постов могут лишиться до десяти губернаторов.

Замена глав регионов, которых планируется отставить, будет проходить практически одновременно, в течение небольшого промежутка времени, добавил источник РБК.

«Настроение [в местной администрации] и правда чемоданное. Меркушкин экстренно вылетел в Москву на встречу в администрации президента, очевидно, решается его судьба», — заявил РБК источник, близкий к властям Самарской области.

Руководитель пресс-службы самарского губернатора Илья Чернышев отказался прокомментировать информацию о возможной отставке Меркушкина. По его словам, вечером 21 сентября глава региона планирует посетить мероприятие в Тольятти, поэтому он «должен находиться в регионе». «Хотя у него могут быть незапланированные поездки, о которых я не знаю», — ответил Чернышев на вопрос о том, не выезжал ли губернатор в Москву.

Уход Николая Меркушкина обсуждался еще весной, но тогда отставка не состоялась, потому что на место главы Самарской области не нашли компромиссную фигуру, говорит один из близких к Кремлю собеседников РБК. Самарская область — сложный, но важный регион для многих влиятельных политических игроков, добавляет он.

Решение об отставке Меркушкина означает, что компромиссная фигура на его место найдена, резюмирует источник РБК.

Источники РБК связывали уход Меркушкина с конфликтом с главой Ростеха Сергеем Чемезовым (компания имеет долю в Alliance Rostec Auto B.V., которой принадлежит контрольный пакет акций «АвтоВАЗа) и с тем, что у жителей региона «подорвано доверие» к губернатору.