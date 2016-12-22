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МИД отменил встречу с замгоссекретаря США после ввода новых санкций
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МИД отменил встречу с замгоссекретаря США после ввода новых санкций
Война санкций, 18:26
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МИД отменил встречу с замгоссекретаря США после ввода новых санкций
Россия отменяет двусторонние консультации с заместителем госсекретаря Шенноном, направленные на улучшение отношений с США. Замглавы МИДа Сергей Рябков назвал новые санкции «подарком» Петру Порошенко
Том Шеннон (Фото: Ahn Young-joon / AP)

В качестве ответа на введение новых санкций против России со стороны США Москва отменила дальнейшие двусторонние консультации по двусторонним отношениям, которые должны были пройти в ближайшие дни. Россия полагает, что слова американских политиков и дипломатов о намерении наладить связи звучат «совсем неубедительно» на фоне принятых мер. Об этом говорится в заявлении замглавы МИДа Сергея Рябкова, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В консультациях мог принять участие первый заместитель госсекретаря США Том Шеннон, его визит в Москву ожидался, по данным телеканала ABC, 23 июня. Факт готовящейся встречи с Шенноном ранее подтвердил и Рябков. МИД России отменил именно эту встречу, отмечают ТАСС, «Интерфакс» и Reuters. Ранее Рябков называл эту встречу способом «подготовить почву» для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

В новом заявлении Рябкова говорится, что «после вчерашнего решения по санкциям обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога». «Тем более что и содержания для него не набирается, поскольку Вашингтон как не предлагал, так и не предлагает ничего конкретного в данной области», — добавил он.

Помимо санкций нормализации отношений мешает нерешенный вопрос с арестом российской дипломатической собственности в США, отметил Рябков. Эта мера была принята при прошлом президенте Бараке Обаме в конце декабря 2016 года.

Сами санкции Рябков назвал «политическим подарком» находившемуся с визитом в США президенту Украины Петру Порошенко. В Москве новые ограничительные меры встретили с удивлением, заявил замглавы МИДа.

«Несуразность этой мотивировки очевидна, особенно с учетом того, что американцы теперь фактически обвиняют в украинском кризисе, среди прочих, московский байк-центр и известную компанию, занимающуюся кейтерингом. Абсурдность такого рода решений сопоставима разве что с прошлогодним включением в американские санкционные списки московского бассейна «Чайка», — пояснил он.

В новый санкционный список, который Минфин США опубликовал 20 июня, вошли структуры бизнесмена Евгения Пригожина, частная военная компания «Вагнер» и структуры, ассоциированные с байк-клубом «Ночные волки». Также в списке значатся холдинговая компания «КапиталЪ», бенефициаром которой считается Леонид Федун, дочерние предприятия «Транснефти» и организации, работающие в Крыму и на территории ДНР и ЛНР, включая центробанки самопровозглашенных республик.

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В Министерстве иностранных дел ранее обещали принять меры в ответ на новые ограничения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответ на санкции будет основан на принципе взаимности.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, в свою очередь, заявил, что США будут сохранять санкции против России, пока «они не выйдут из Восточной Украины».

Автор: Андрей Гатинский
Теги: МИД , санкции США
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