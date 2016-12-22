Власти США заявили о атаке «русских хакеров» в 21 штате

Высокопоставленные представители Министерства внутренней безопасности сообщили конгрессу США подробности об атаках «русских хакеров». По данным МВБ, хакеры просканировали на предмет уязвимости системы в 21 штате США

Фото: imago stock&people / East News

Заместитель министра внутренних дел США по кибербезопасности Джанетт Манфра заявила, что атака «русских хакеров» летом и осенью 2016 года затронула избирательные системы в 21 штате США. Такое заявление она сделала, выступая перед комитетом сената по разведке, который ведет расследование по делу о попытках «русских хакеров» вмешаться в предвыборную кампанию 2016 года, сообщает The Washigton Post.

При этом Манфра заявила, что не может раскрыть, каких именно штатов коснулась эта атака, так как министерство считает необходимым оберегать конфиденциальность тех, кто стал жертвами хакеров.

Свои показания перед конгрессом дал также Сэмюэл Лайс, который возглавляет управление по разведке и анализу киберугороз Министерства внутренней безопасности США. По его словам, хакеры не пытались повлиять на результаты голосования, но сканировали системы избирательных комиссий штатов на предмет возможных уязвимостей. Лайс заявил, что эта атака была подобна тому, как во время прогулки по улицам человек «заглядывает в окна», чтобы увидеть, что внутри. При этом, отметил Лайс, хакеры «успешно использовали» небольшую часть сетей.

Джей Джонсон, который возглавлял Министерство внутренней безопасности при Бараке Обаме, также выступил перед комитетом сената по разведке. По его словам, вмешательство России» в выборы в США «было беспрецедентным». Джонсон рассказал, что, помимо сканирования систем штатов на предмет уязвимостей, «русские хакеры» взломали также сервера Национального комитета Демократической партии и главы избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты.

«Оглядываясь на произошедшее, я понимаю, что должен был прихватить спальный мешок и перебраться ночевать в штаб комитета Демократической партии на все лето», — сказал Джонсон. По его словам, также нужно было проинформировать избирателей о том, что было известно министерству.

Ранее о том, что «русские хакеры предпринимали попытки взломать системы избирательных комиссий в 39 штатах США из 50, сообщал Bloomberg. По данным издания, ​российским хакерам первоначально удалось получить доступ только к базе данных избирателей штата Иллинойс, в которой содержатся персональные данные 15 млн человек. При этом хакеры получили доступ к данным 90 тыс. избирателей штата, а также безуспешно попытались их изменить или удалить. Опрошенные Bloomberg чиновники считают, что злоумышленники тестировали границы своих возможностей и в будущем могут планировать какие-то другие «серьезные» атаки.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу «вмешательства России» в выборы президента США 2016 года. Министерство юстиции назначило также специального прокурора для контроля над этим расследованием — им стал бывший глава ФБР Роберт Мюллер. Свое расследование «вмешательства России» в выборы в США также ведет ФБР.

Москва неоднократно опровергала любые обвинения американских спецслужб в попытках как-то повлиять на результаты выборов в США и в причастности к проведению хакерских атак как на избирательные комиссии штатов США и на сервера Национального комитета Демократической партии.