Британская королева указала парламенту дорогу к Brexit

Елизавета II выступила с традиционным обращением к британскому парламенту. Чтобы описать депутатам основные законы, которые потребуются для безболезненного выхода из ЕС, и другие важные вопросы, королева пропустила традиционные скачки в Аскоте

Елизавета II (Фото: Carl Court / AP)

В среду, 21 июня, королева Великобритании Елизавета II произнесла традиционную речь на открытии новой сессии парламента. Выступление монарха, в котором описываются основные задачи парламентариев, происходит ежегодно, но на этот раз совпало с открытием нового созыва палаты общин после выборов 8 июня.

Королевская речь имеет статус программы правительства и подготавливается кабинетом министров и самим премьером. Накануне правительство раскрыло основные детали выступления монарха: четыре законопроекта, которым будет уделено особое внимание.

Во-первых, это проект закона о гражданской ответственности, который удешевляет автострахование. Во-вторых — централизация финансового регулирования в руках государственного агентства FCA. В-третьих — законопроект о борьбе с домашним насилием. И наконец, запрет арендодателям устанавливать дополнительные сборы с арендаторов. Впоследствии правительство опубликовало документ, где детально расписаны предлагаемые реформы.

Однако наиболее важной частью выступления стали слова о Brexit. «Приоритет моего правительства — обеспечить лучшую из возможных сделок по выходу страны из Евросоюза», — заявила королева в своей первой фразе. В законодательстве, по словам Елизаветы, это должно быть выражено в виде восьми документов, которые необходимо принять до того, как Британия выйдет из ЕС 29 июня 2019 года.

Для начала следует отменить Акт о европейских сообществах 1972 года, который формально позволил стране вступить в ЕС. Необходимо также принять несколько законопроектов по замене европейского законодательства британским в сферах торговли, миграции, сельского хозяйства, ядерной безопасности.

Отдельно королева коснулась законопроекта о международных санкциях. Он необходим, поскольку после Brexit Лондон выйдет из общеевропейской системы санкционной политики.

Говоря о внутренних делах королевства, Елизавета II подчеркнула, что правительство не намерено повышать налоги и планирует развивать высокотехнологичную промышленность: электромобили, коммерческие спутники и высокоскоростные поезда. «Министры также продолжат поддержку наших вооруженных сил, выполняя требования НАТО по оборонным затратам», — добавила королева. Сейчас лишь пять из 29 стран альянса тратят на оборонный бюджет более требуемых 2% ВВП. У Британии показатель составляет 2,2% ВВП.

От лица правительства королева обещала начать общественное расследование пожара в Grenfell Tower, в результате которого погибли и пропали без вести 79 человек. На прошлой неделе премьер-министр Тереза Мэй признала, что организация первой помощи пострадавшим «не была обеспечена достаточно хорошо».

На этот раз выступление монарха оказалось необычным сразу по нескольким причинам. Во-первых, супруг королевы принц Филипп, традиционно сопровождающий ее на таких мероприятиях, накануне был госпитализирован и его заменял сын, принц Чарльз. Во-вторых, набор предлагаемых законопроектов был рассчитан не на один, а на два года вперед, так что в 2018 году выступления монарха не будет. Наконец, из-за досрочных выборов обращение Елизаветы II было сдвинуто по времени и совпало с проведением скачек Royal Ascot, которые королевская семья традиционно посещает.

Кроме того, обычно королева в подобных речах анонсирует визиты зарубежных лидеров, которые должны состояться в течение следующего года. Несмотря на договоренность о приезде в Лондон президента США Дональда Трампа, Елизавета II об этом не упомянула. Как объяснил Би-би-си депутат и секретарь правительства по делам миграции Брэндон Льюис, визит все же подтвержден, но конкретная дата пока не согласована. Именно поэтому о приезде Трампа королева умолчала.

Пожелания монарха должны быть одобрены в парламенте. Голосование по предварительному согласованию пакета законопроектов на следующие два года состоится через неделю, 28–29 июня. Сейчас консерваторы во главе с Мэй обладают лишь 49% мест в палате общин, для формирования правительства им пришлось вступить в альянс к британскими националистами из Северной Ирландии.

В новейшей истории Великобритании был один случай, когда правительство уходило в отставку после провала голосования в поддержку королевской речи. В декабре 1923 года консерваторы сформировали шаткое правительство меньшинства, и уже в январе в ходе обсуждения традиционной речи монарха оно получило вотум недоверия.

После этого новый кабинет впервые в истории сформировали лейбористы, но уже в октябре 1924 года состоялись перевыборы и предыдущему премьеру-консерватору Стэнли Болдуину вновь удалось победить, получив для своей партии две трети мандатов.