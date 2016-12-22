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Депутат Рады заявил о сборе голосов в пользу визового режима с Россией
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Вчера, 23:15
Артем Филипенок
Депутат Рады заявил о сборе голосов в пользу визового режима с Россией
Фото: Владислав Мусиенко / ИнА «Украинское фото»
В Верховной раде идет разъяснительная работа по вопросу о введении визового режима с Россией. В настоящее время сторонники этого шага оценивают возможное количество голосов депутатов, готовых проголосовать за это решение

Как сообщил в эфире телеканала «112 Украина» заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерев, сейчас в украинском парламенте оценивают возможное количество голосов депутатов за введение визового режима с Россией. «Проводится разъяснительная работа», - цитирует Тетерева агентство УНИАН.

Депутат заявил, что введение визового режима с Россией – «следующий стратегический вопрос, который нужно решить в парламенте после получения безвизового режима с ЕС».

Ранее телеканал «112 Украина» со ссылкой на РБК-Украина сообщил, что Верховная рада может проголосовать за визовый режим с Россией уже на следующей неделе. При этом помимо «Народного фронта» в поддержку этой инициативы могут выступить и депутаты «Блока Петра Порошенко».

В конце прошлого года директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев назвал нецелесообразным введение визового режима с Россией. Он объяснил это возможными ответными мерами Москвы и потерей большого числа работающих в России граждан, которым могут быть предложены российские паспорта.

В связи с этим Макеев призвал задуматься, является ли введение визового режима с Россией просто «политическим лозунгом» или Украина хочет достигнуть конкретных целей, а именно предотвратить попадание в страну нежелательных лиц. По его мнению, с этой задачей вполне справляются украинские спецслужбы.

17 мая Украина и ЕС подписали необходимые законодательные акты для введения безвизового режима. Вступление соглашения в силу ожидается в начале июня. Безвизовый режим предоставит гражданам Украины право пребывания на срок 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Если по каким-либо обстоятельствам нужно будет задержаться за границей на больший срок, то придется оформлять визу. Речь идет именно о пребывании: прав на проживание, трудоустройство или обучение в ЕС документ не дает.


  
Теги
Украина, Верховная рада, «Народный фронт»
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