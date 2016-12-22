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Лавров заявил о мешающем договариваться «русофобском раже» конгресса США
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Лавров заявил о мешающем договариваться «русофобском раже» конгресса США
Политика, 13:41
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Лавров заявил о мешающем договариваться «русофобском раже» конгресса США
По мнению главы МИДа, говорить об адекватной реакции конгресса на любые договоренности с Россией по внешнеполитической линии невозможно, пока главный законодательный орган США «русофобски» настроен по отношению к Москве
Сергей Лавров (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что администрация президента США Дональда Трампа пытается работать с конгрессом по теме взаимоотношений с Москвой, но главный законодательный орган Соединенных Штатов находится во власти русофобских настроений.

Таким мнением Лавров поделился во время выступления на Московской конференции по нераспространению ядерного оружия, передает «РИА Новости».

«Пока игры [между Трампом и конгрессом] продолжаются, я сомневаюсь, что можно получить объективную реакцию на те или иные договоренности со стороны конгресса, учитывая русофобский раж, в который он вошел», — сказал министр.

Он также рассказал, как складывалось взаимодействие между США и Россией в сфере международной политики в начале 2017 года.

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По его словам, в МИДе понимали, что администрация Трампа «находится в непростом положении», и «выразили готовность» вести диалог с американскими коллегами по тем направлениям и в тех масштабах, которые будут комфортны для его команды.

Обсуждение вопросов стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном сейчас идет на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств — Томаса Шэннона со стороны США и Сергея Рябкова со стороны России, рассказал Лавров. Однако, по его словам, говорить о конкретных результатах или прогрессе в отношениях между двумя странами пока рано.

При этом министр иностранных дел отметил, что «основная повестка дня у этого канала была двусторонняя», в рамках нее решался вопрос о том, как сделать так, чтобы «эта спираль конфронтации не оказалась неостановимой».

В сентябре к повестке переговоров добавились вопросы стратегической стабильности, сказал Лавров. «Прежде всего это вопросы выполнения Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений 2010 года (ДСНВ) и Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД)», — пояснил министр.

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Тем не менее, подчеркнул Лавров, сейчас сложно представить ситуацию, когда новый потенциальный раунд переговоров о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов состоялся бы только в двустороннем формате, без привлечения к диалогу иных стран. «И он будет продолжен как по двусторонним каналам, так и в контексте тех механизмов, которые существуют для верификации ДСНВ и ДРСМД», — заключил министр.

3 сентября Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы. Взрыв спровоцировал подземные толчки магнитудой около 6, которые зафиксировали сейсмические станции США, России, Китая, Южной Кореи и Японии. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что готов применить против КНДР ядерное оружие. Президент России Владимир Путин призвал «не поддаваться эмоциям», а канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что обсудит северокорейский вопрос со своим российским коллегой, а также с президентом США.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Россия , США , международные отношения , Серегей Лавров
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