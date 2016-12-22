Собчак примет участие в выборах без политической программы

Объявившая о планах стать кандидатом на выборах президента Ксения Собчак рассказала, что у нее нет политической программы. Она надеется привлечь недовольный президентством Путина электорат

Ксения Собчак (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о планах участвовать в выборах президента, рассказала в интервью The Guardian, что у нее нет политической программы. Ранее Собчак говорила, что она позиционирует себя как кандидат «Против всех».

Как отмечает издание, в интервью она признала, что у нее небольшие шансы на победу и нет политической программы и партии, и ей остается действовать как громоотвод для всех недовольных политическим режимом президента Владимира Путина.

«У меня нет политического веса, и я не заслужила право запускать какую-либо политическую программу», — заявила Собчак, что газета The Guardian иронично назвала самым равнодушным высказыванием для человека, начинающего президентскую кампанию.

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