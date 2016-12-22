МИД пообещал ответить на новые санкционные меры США

МИД приступил к проработке зеркальных мер в отношении США после введения новых санкций. Ранее сегодня Вашингтон добавил в список физических лиц и компаний, попадающих под ограничительные меры, 38 новых позиций

МИД приступил к разработке ответных мер после введения Вашингтоном новых санкций против России. Об этом сообщил заместитель главы МИД Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

«Мы осуждаем столь безответственный подход к отношениям с Россией и в условиях Вашингтонского зазеркалья, где наша логика и наши доводы просто игнорируются, приступаем к проработке наших возможных ответных мер», — сказал Рябков. Он также пояснил, что Москва не видит в происходящем «никакого смысла», кроме желания «еще больше затруднить и без того крайне сложный путь к улучшению отношений».

«Но это американский выбор от начала до конца», — подчеркнул замминистра иностранных дел.

По его словам, санкции США, которые применены «якобы в интересах урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, льют воду на мельницу силам в Киеве», которые «абсолютно» не заинтересованы в том, чтобы разрешить этот конфликт.

Ранее сегодня Министерство финансов США внесло в санкционный список 38 российских компаний и физических лиц. Расширение санкционного списка в Вашингтоне объяснили тем, что таким образом будут противостоять «попыткам обойти» ранее введенные санкции, а также тем, что это должно помочь «дипломатическому» способу разрешения кризиса на Украине и способствовать «возвращению полуострова в состав Украины».

Под действие новых санкций попали дочерние компании «Транснефти», «ИФД Капитал», принадлежащая Леониду Федуну, а также компании бизнесмена Евгения Пригожина — Concord-catering («Конкорд кейтеринг») и Concord Management and Consulting («Конкорд менеджмент и консалтинг»). Кроме того, Минфин добавил в санкционный список ряд структур, которые располагаются на территории Крыма, а также в непризнанных ЛНР и ДНР и другие.

Среди физических лиц, которые были внесены в санкционный список — замминистра экономического развития Крыма Сергей Назаров, спецпредставитель президента России по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабакова, а также Дмитрий Уткин, которого считают главой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». В список также были включены ряд политиков непризнанных ДНР и ЛНР, а также официальные лица Крыма — прокурор Олег Камшилов, глава местной ФСИН Вадим Булгаков, глава ФМС Крыма Петр Ярош и другие.

