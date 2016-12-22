США ввели санкции против главы ЧВК «Вагнер» и структур Пригожина

Под новые санкции США попали 38 физических лиц и компаний. В том числе — «ИФД Капитал» Леонида Федуна, и замминистра экономразвития Сергей Назаров, курирующий Крым

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

США ввели новые санкции против российских компаний и граждан. В числе организаций — частная военная компания «Вагнер» и фирмы бизнесмена Евгения Пригожина. Полный список опубликован на официальном сайте американского Минфина.

«Введенные сегодня санкции призваны противостоять попыткам обойти ранее веденные санкции США», — говорится в заявлении Минфина США.

В санкционный список попали 11 физических и юридических лиц, которые находятся в Крыму. Этот шаг «согласуется с обязательством США искать дипломатические пути разрешения кризиса на Украине и содействовать возвращению Крыма в состав Украины», считают в Минфине. «Санкции США, связанные с Крымом, не будут сняты, пока Россия не прекратит оккупацию полуострова», — говорится в заявлении ведомства.

Юридические лица

Санкции введены и против целого ряда дочерних компаний «Транснефти» — «Черномортранснефть», «Гипротрубопровод», негосударственного пенсионного фонда «Транснефть» и ООО «Транснефть Финанс». Под санкции попали в том числе те дочерние компании, которые занимаются строительством трубопроводов — «Транснефть-Диаскан», «Транснефть — Дружба», ООО «Центр управления проектом «Восточная Сибирь — Тихий Океан» (ЦУП ВСТО) и целый ряд других дочерних структур компании. Санкции против самой «Транснефти» были введены еще 12 сентября 2014 года.

Кроме того, под санкциями оказались ряд банковских структур и других организаций, которые располагаются в Крыму и на территории ЛНР и ДНР. Среди них — Государственный банк ЛНР, Центральный банк ДНР, севастопольский ПАО ВВБ (ранее «Банк Ярославич»). Санкции также были введены против «ИФД Капитал» — холдинговой компании, принадлежащей Леониду Федуну. «ИФД Капитал» принадлежит алуштинский отель Riviera Sunrise Resort & SPA.

Под санкциями оказались и компании бизнесмена Евгения Пригожина Concord-catering («Конкорд кейтеринг») и Concord Management and Consulting («Конкорд менеджмент и консалтинг»).

Кроме того, под санкции попал «Байк-центр», который находится в Нижних Мневниках в Москве. По этому же адресу находится ночной клуб Sexton — штаб-квартира байк-клуба «Ночные волки». Санкции также введены ассоциированного с «Ночными волками» холдинга охранных структур «Волк».

РБК направил запрос в компанию «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» бизнемена Евгения Пригожина.

Физические лица

Новый санкционный список коснулся также 19-ти физических лиц.

Ограничительные меры были введены против замминистра экономического развития России Сергея Назарова, члена Совета Федерации, спецпредставителя президента России по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александра Бабакова и двух его сотрудников — Александра Воробьева и Михаила Плисюка, и министра экономического развития Крыма Андрея Мельникова.

Ограничительные меры распространены на главу ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина.

Под санкции также попали глава ФСИН Крыма Вадим Булгаков, глава Федеральной миграционной службы Крыма Петр Ярош, прокурор Крыма Олег Камшилов, министры ЛНР Игорь Корнет, Леонид Пасечник, Наталья Хоршева, министры ДНР Алексей Дикий, Алексей Кострубицкий, Ирина Никитина и другие политические деятели Крыма и непризнанных ЛНР и ДНР.

В список попали также Геннадий Микулов — глава организации «Ночные Волки» и Денис Ряузов «идейный лидер» в той же организации.

«Я рад, что мой вклад в экономическое развитие Крыма был замечен», — сказал РБК министр экономического развития Крыма Андрей Мельников, попавший под санкции.