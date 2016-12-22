Американские социологи выявили снижение поддержки россиянами Путина

Поддержка россиянами курса президента остается на высоком уровне, но постепенно снижается, показал опрос Pew Research. Граждане довольны успехами дипломатии, но экономика вызывает все больше тревоги

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Большинство россиян высоко оценивают внешнеполитическую линию президента Владимира Путина и отмечают успехи российской дипломатии. Однако во внутренней политике настроения граждан России более сдержанные — в первую очередь, это касается экономики и борьбы с коррупцией. К таким выводам пришли в своем исследовании (есть у РБК) аналитики вашингтонского центра Pew Research по итогам опроса россиян. Опрос по заказу Pew проводили эксперты Принстонского социологического центра (PSRAI) по всей России с февраля по апрель 2017 года. Всего в формате личной беседы было опрошено около 1 тыс. россиян старше 18 лет.

Поддержка Путина падает

В целом положение дел в стране положительно оценивают 58% опрошенных, отрицательно — 37%. Это примерно соответствует данным за апрель 2014 года (56% довольных, 36% недовольных). Для сравнения, индикатор «Левада-центра» за май 2017 года показывал 56% довольных курсом страны и 28% тех, кто считает, что Россия идет в тупик. Политика Кремля по разным вопросам внутренней и внешней повестки по-прежнему вызывает одобрение от 49% до 78% россиян. Н​о если сравнивать с аналогичным опросом, проведенным Pew два года назад, поддержка действий президента упала на 12-20%. Больше всего сторонников растеряла российская политика в отношении Украины. Число тех, кто ответил утвердительно на вопрос «поддерживаете ли вы подход Владимира Путина к отношениям с Украиной» упало с 83% в 2015 году до 63%. По 12% поддержки потерял Кремль в своей политике в отношении Китая (с 90% до 78%) и США (с 85% до 73%).

В сравнении с опросником 2015 года сейчас появился новый вопрос: поддержка действий Кремля в отношении гражданского общества. Здесь действия президента одобряют 57% россиян, не одобряют 35% опрошенных. По вопросу о коррупции российское общество разделилось почти пополам. Подход президента к борьбе с коррупцией вызывает одобрение у 49% опрошенных, иное мнение высказали 45% граждан.

Несмотря на снижение поддержки к действиям властей во всех основных сферах, россияне по-прежнему высоко оценивают курс дипломатии последних лет. Подавляющее большинство в 87% доверяют Путину в плане проведения международной политики. Более половины россиян (59%) считают, что положение страны на мировой арене укрепилось за последние десять лет (еще 21% опрошенных заявили, что оно как минимум осталось прежним). Стабильно высокая популярность внешнеполитического курса Москвы, в отличие от внутренних дел, имеет логичное объяснение, отмечает политолог Александр Кынев: «Оценки внутреннего положения и должны быть более подвижны, потому что люди сталкиваются с этими вопросами на личном опыте. Внешняя политика — это скорее нечто из телевизора, часть информационного потока, которую граждане получают из официальных СМИ».

С 2012 года число россиян, считающих, что к России в мире относятся с должным уважением, более чем удвоилось, увеличившись с 16% до 34%. С ростом уверенности в себе, отмечают эксперты Pew, сокращается и ностальгия. В сравнении с 2015 годом с 69% до 59% упало число тех, кто считает упразднение СССР «плохим событием для России». За прошедший период сгладилось и отношение к НАТО. Все меньше россиян считают альянс серьезной угрозой для страны (41% против 50%), растет доля тех, кто рассматривает в действиях НАТО «незначительную угрозу» или вообще не видит таковой.

Кроме того, отмечается в исследовании Pew, россияне склонны одновременно и к изоляционизму, и к поддержке соотечественников за рубежом. Более половины опрошенных (52%) считают, что вмешательство Москвы необходимо в случае нарушения прав этнических русских, хотя в целом интервенционизм в дела других стран поддерживают лишь 25%. Большинство – 65% – уверено: в России нужно сначала разобраться со своими проблемами, прежде чем помогать другим странам. Изоляционизм отчасти проявляется и в отношении к сирийской проблеме. Подавляющее большинство россиян обеспокоены гуманитарным кризисом и поддерживают борьбу с исламскими экстремистами, тогда как сохранение президента Сирии Башара Асада у власти считают приоритетом военной операции России в Сирии лишь 25% опрошенных. Всего 11% россиян поддерживают там усиление российского военного присутствия, а рейтинг поддержки президента Асада среди россиян относительно невысок: 45% дают ему в целом позитивную оценку, 21% — в целом негативную. Треть опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. «Никакой массовой поддержки участия страны в зарубежной военной кампании не было и с самого ее начала. Война может быть популярна до того момента, пока она не начинает идти и пока не касается тебя и твоих близких», — пояснил РБК политолог Кынев.​

Главные проблемы – в экономике

Отношение россиян к состоянию национальной экономики улучшилось после спада 2015 года, но в целом их оценки являются сдержанными. Общество по этому вопросу разделилось почти пополам. Отрицательно оценивают положение дел 49% опрошенных, положительно – 46%; при этом доля последних выросла с 24% в 2015 году. Число тех, кто хорошо оценивает свое собственное экономическое состояние, больше – 51% опрошенных против 44% в 2015 году. Существенное негативное воздействие международных санкций на экономику отмечают 43% респондентов против 45% в 2015 году, 37% считают их эффект незначительным. Поддержка населением экономического курса Путина упала за два предыдущие года сразу на 15%, до 55% в 2017 году. На этом фоне большая часть граждан не ждет перемен к лучшему в этой сфере. Более половины россиян (53%) считает, что экономическая ситуация не изменится или ухудшится в ближайший год; противоположного мнения придерживаются 43% респондентов.

Несмотря на оптимизм, который россияне в целом разделяют в отношении направления развития страны, многие из них признают наличие у России ряда серьезных проблем. Больше всего граждан тревожит рост цен – 71% опрошенных назвали это главной проблемой в России. Три других в пятерке важнейших, по мнению населения, также относятся к экономике: коррупция среди политиков, недостаточные возможности трудоустройства и разрыв между бедными и богатыми. В топ-5 проблем россияне включили и терроризм (четвертая по важности). Замыкают девятку стоящих перед страной вызовов преступность, коррупция в бизнесе, межэтнические и межнациональные конфликты и иммиграция.