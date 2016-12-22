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Россия обжалует решение ЕСПЧ по закону о запрете гей-пропаганды
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Россия обжалует решение ЕСПЧ по закону о запрете гей-пропаганды
Политика, 13:28
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Россия обжалует решение ЕСПЧ по закону о запрете гей-пропаганды
Российские законы о запрете пропаганды нетрадиционных отношений не противоречат международной практике, пояснили в Минюсте. Жалобу подадут в течение трех месяцев
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Минюст не согласен с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о признании российского закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних не соответствующим международной практике. Он обжалует решение суда о выплате компенсации активистам ЛГБТ-движения, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ведомстве настаивают: «Положения ряда региональных законов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних не противоречили международной практике и были направлены исключительно на защиту нравственности и здоровья детей».

Минюст утверждает, что законы не направлены на запрет гомосексуальных отношений и не являются дискриминационными. Он заявил о планах подготовить правовую позицию для обжалования решения ЕСПЧ в течение трех месяцев. Жалоба на решение будет подана в Большую палату Европейского суда, говорится в сообщении министерства.

ЕСПЧ во вторник, 20 июня, вынес решение по жалобе троих активистов ЛГБТ-движения — Николая Алексеева, Николая Баева и Алексея Киселева. Они настаивали, что законодательный запрет на пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних противоречит свободе выражения и является дискриминационным. Их жалобы касались также отдельных законов Архангельской, Рязанской областей и Санкт-Петербурга. Заявители были признаны виновными в нарушении этих законов в России в ноябре 2009 года и июле 2012 года. ЕСПЧ встал на сторону заявителей и постановил выплатить им компенсации на общую сумму €49 тыс. Суд также постановил, что законы нарушают две статьи Европейской конвенции о правах человека — о праве на свободное выражение мнения и о запрете дискриминации. С отдельным мнением выступил судья от России Дмитрий Дедов, который не согласился с решением коллег.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: ЕСПЧ , Минюст , пропаганда гомосексуализма
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