Республиканцы в США притормозили принятие антироссийских санкций

Принятый Сенатом США законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, отправлен в профильный комитет Палаты представителей. Критики Дональда Трампа считают, что документ может быть переработан

Майк Пенс и Дональд Трамп (Фото: Carlo Allegri / Reuters)

Как сообщает агентство Associated Press, Палата представителей Конгресса США по инициативе членов Республиканской партии отказалась от быстрого голосования по законопроекту, который предусматривает в том числе новые санкции в отношении России. Документ, получивший полную поддержку в Сенате, отправлен на обсуждение в профильный комитет.

Такое решение вызвало критику со стороны членов Демократической партии. Так, конгрессмен Элиот Энгель выразил опасение, что затягивание с принятием законопроекта может позволить сторонникам президента Трампа ослабить антироссийские меры.

Энгель заявил, что республиканцы должны незамедлительно вынести документ на обсуждение нижней палаты Конгресса и проголосовать за него, чтобы документ как можно быстрей попал к президенту.

Агентство АР отмечает, что Государственный департамент без особого энтузиазма отреагировал на голосование в Сенате. По мнению главы внешнеполитического ведомства США Рекса Тиллерсона, ужесточение антироссийских санкций может негативно сказаться на перспективах дальнейших переговоров с Россией.

На прошлой неделе сенат США одобрил законопроект о расширении санкций против России. Под новые ограничения могут попасть госкомпании, работающие в секторах железнодорожного и судоходного транспорта. Санкции также могут коснуться и нефтегазовой отрасли. Кроме того, согласно документу, антироссийские санкции переводятся из президентских указов в закон, что усложняет процедуру их смягчения или отмены.



