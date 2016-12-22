Поклонская предложила проверить фонд Алексея Навального на коррупцию

Наталья Поклонская предложила проверить ФБК на коррупцию. Она считает, что работа таких организаций угрожает спокойствию России, потому что «нельзя использовать даже коррупционную ситуацию для своих нечистых целей»

Наталья Поклонская (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская предложила проверить Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и российское отделение Transparency International на коррупцию. Об этом она заявила в интервью RNS.

Она пояснила, что у нее нет «черного списка» организаций, и в целом информацию нельзя воспринимать «только лишь потому, что какие-либо организации заполитизированы».

«Но, может быть, не мешало бы и их проверить на коррупцию. Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат», — предположила Поклонская.

Депутат заявила, что общественные организации, которые занимаются антикоррупционными расследованиями, могут угрожать спокойствию и благополучию России. ​

«Нельзя будоражить общество, нельзя играть и использовать какую-то ситуацию — даже коррупционную — для своих нечистых целей», — считает депутат.

По ее словам, ​методы таких организаций больше напоминают PR-стратегию. Поклонская заявила, что они используют проблему, «чтобы о ней поговорить и оправдать за счет нее свое существование».​​

Поклонская возглавляет комиссию Госдумы, которая контролирует данные о доходах депутатов. Она заявила, что, если ФБК направит на ее имя официальный запрос, в котором будет изложена суть претензий, она его рассмотрит. На вопрос, почему​ комиссия не рассмотрела обращение фонда по проверке мэра Нижнего Новгорода Ивана Карнилина, Поклонская ответила, что он не является депутатом. Она сказала, что направила обращение в Генпрокуратуру.

Фонд Алексея Навального проводит антикоррупционные расследования, связанные с деятельностью российских политиков, чиновников и бизнесменов. Последнее крупнейшее было посвящено премьер-министру России Дмитрию Медведеву. В расследовании говорится, что он владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова заявила, что фил​​ьм ФБК «носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит».