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Число выданных мигрантам патентов в Москве в этом году превысило 300 тыс.
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Число выданных мигрантам патентов в Москве в этом году превысило 300 тыс.
Политика, 15:41
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Число выданных мигрантам патентов в Москве в этом году превысило 300 тыс.
Москва за девять месяцев этого года выдала 323 тыс. трудовых патентов мигрантам, что на 10%, чем в прошлом году. Среди получающих патенты растет доля граждан Узбекистана и Таджикистана
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Москва выдала 323 тыс. патентов трудовым мигрантам за первые девять месяцев этого года, рассказал РБК глава департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.

«Многофункциональный миграционный центр в Сахарово за девять месяцев 2017 года выдал 323 тыс. патентов — это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ежегодно мигрантам выдается около 400 тыс. патентов. Более 50% обращений приходится на тех, кто ранее уже оформлял патент», — заявил Ефимов.

По словам чиновника, 46% патентов получили граждане Узбекистана, 32% — граждане Таджикистана. Далее идут граждане Украины (12%), Молдавии (7%) и Азербайджана (3%). Количество украинцев, обращающихся за патентами, не снизилось после получения ими права ездить без виз в Евросоюз, утверждает Ефимов. «За девять месяцев текущего года украинцам было выдано порядка 44 тыс. патентов, что сопоставимо с показателем прошлого года. Доля украинцев в общем количестве мигрантов, обратившихся за получением патента, незначительно сократилась за счет увеличения доли мигрантов из Узбекистана и Таджикистана», — заключил чиновник.

За первые три месяца этого года Москва выдала мигрантам 85 тыс. патентов — на 21% больше, чем за первый квартал 2016 года, сообщал «Интерфакс». По итогам первого полугодия рост составил 10%.

Рост числа выданных патентов по итогам 2017 года останется на уровне 10%, считает ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская. Он связан с тем, что в столице не стали повышать стоимость патента, к тому же мигранты адаптировались к системе. «В начале года мигранты ожидали окончания экономического кризиса, повышения заработков, но кардинальных изменений не произошло», — говорит Флоринская.

Доля Москвы среди всех выданных в России патентов занимает 20-25%, а вместе с Подмосковьем — почти 30%, оценивает эксперт. Общее число трудовых мигрантов в столице колеблется от 800 тыс. до 1 млн человек, оценила Флоринская. В октябре прошлого года ГУ МВД по Москве сообщило, что в столице находится 1,37 млн мигрантов, 80% из них — граждане бывших советских республик. «В Москве работает очень много граждан Киргизии и других стран, которым не нужно получать патенты», — отметила собеседница РБК. По ее словам, доля граждан Украины, обратившихся на патентами, в целом по России снизилась на 1%. Такая же тенденция характера и для приехавших из Молдавии.

С 2015 года все иностранцы, приезжающие в Россию без виз для работы, должны получить патент на трудовую деятельность. В Москве его стоимость составляет 4,2 тыс. руб. в месяц. Для получения разрешения мигрант должен сдать отпечатки пальцев, пройти медицинское обследование и сдать тест на знание русского языка, истории и законодательства России. Стоимость всех услуг по оформлению патента составляет не менее 11,4 тыс. руб., говорится на сайте центра в Сахарово. Гражданам Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии патенты не нужны, поскольку эти страны входят в Таможенный союз.

В 2015 году в Москве мигранты заплатили за патенты 11 млрд руб. Эта сумма оказалась больше поступлений в городской бюджет от налога на прибыль нефтяных компаний, утверждал мэр Сергей Собянин. В 2016 году доход от продажи патентов мигрантам составил 14 млрд руб., сообщил тогдашний глава департамента экономической политики Максим Решетников. При этом, по словам Собянина, 40% мигрантов работали в столице незаконно.

Как сообщил РБК, в 2014 и 2014 годах миграционный прирост в России снижался, однако в прошлом году нетто-миграция (разница между числом прибывших и числом выбывших из страны граждан) снова начала расти и составила 261,9 тыс. человек.

Автор: София Сарджвеладзе.
Теги: Москва , мигранты , патенты
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