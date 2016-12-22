Facebook и Google помогали раскрутить антимусульманскую кампанию в США

Перед выборами президента США сотрудники Facebook и Google помогали сообществу «Безопасная Америка», размещавшему антимусульманскую рекламу, лучше работать с аудиторией, узнал Bloomberg

Фото: Valentin Flauraud / Reuters

Сотрудники Facebook и Google напрямую работали с сообществом «Безопасная Америка», которое распространяло антимусульманскую рекламу в соцсети и на сайтах, замаскированную в том числе под рекламу туристических направлений, пишет Bloomberg со ссылкой на внутренние сообщения компаний и пять источников, знакомых с ситуацией.

По данным агентства, такую рекламу американцы могли увидеть за несколько недель до выборов президента США в 2016 году.

В одном из рекламных видео «Безопасной Америки» предлагается отправиться во Францию, где установлены законы шариата: джихадисты празднуют у Триумфальной арки, а дети в школах держат флаг, похожий на символ «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). «При законах шариата вы можете наслаждаться всем, что предлагает «Исламское государство» Франции, до тех пор, пока вы соблюдаете правила», — говорит голос за кадром. Видео завершается кадром пассажирского самолета, поверх которого надпись: «Испытайте новый режим культуры».

Сообщество «Безопасная Америка» появилось в 2011 году как объединение противников возведения мечети на Манхэттене, недалеко от места теракта 11 сентября 2011 года, отмечает Bloomberg.

​Сотрудники Facebook и Google помогали «Безопасной Америке» лучше таргетировать рекламу для более эффективного достижения аудитории, к которой они хотели обратиться, пишет Bloomberg.

Обе компании регулярно работают с политическими группами, помогая им размещать рекламу. По словам профессора Школы бизнеса Университета Мэриленда Роберта Смита, «это сложная проблема», потому что «им тяжело сказать: «Мы помогаем этим группам, а не другим».

Первые подозрения появились у сотрудников рекламного агентства из Остина Harris Media. «Она [реклама] была сделана, чтобы пугать людей», — сказал Bloomberg на условиях анонимности один из сотрудников агентства.

По словам источников Bloomberg, представители Facebook и Google в июне 2016 года встречались с официальными лицами «Безопасной Америки» и Harris Media для того, чтобы обсудить продвижение их рекламной кампании, на которую группа потратила несколько миллионов долларов.

Ближе к выборам «Безопасная Америка» начала размещать рекламу, которая связывала демократических сенаторов и сирийских беженцев и террористов с Ближнего Востока. «Прекратите поддержку терроризма. Голосуйте против Кэтрин Кортес-Масто (сенатор от Невады)», — говорилось в одном из таких рекламных объявлений. Реклама была нацелена на испаноязычных жителей Невады, которые, по мнению авторов рекламы, могли откликнуться на подобные лозунги. Согласно внутренним данным Facebook и Google, которые получил Bloomberg, у объявлений «Безопасной Америки» были миллионы просмотров.

В другом рекламном видео под названием «В безопасности ли мы?» показывались черно-белые фотографии мусульман, совершивших теракты в США в последние годы.

В Facebook и Harris Media отказались от комментариев. В Google сообщили, что в итоге заблокировали несколько видео «Безопасной Америки» за нарушение внутренних правил.