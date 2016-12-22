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Нетаньяху предложил Ирану дружбу и сослался на здравый смысл пингвинов
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Нетаньяху предложил Ирану дружбу и сослался на здравый смысл пингвинов
Политика, 19 сен, 23:43
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Нетаньяху предложил Ирану дружбу и сослался на здравый смысл пингвинов
Если в Тегеране произойдет смена режима, народ Израиля готов возобновить дружбу с Ираном, заявил с трибуны ООН Биньямин Нетаньяху. Он закончил речь шуткой о пингвинах в Антарктиде, которым ничего не мешает различать черное и белое
Биньямин Нетаньяху (Фото: Seth Wenig / AP)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что народы Израиля и Ирана смогут возобновить «историческую дружбу» как только сменится правящий режим Тегерана. Об этом, как пишет The Jerusalem Post, он сказал во время выступления с трибуны Генассамблеи ООН. При этом премьер обратился к народу Ирана на фарси.

Большая часть речи главы правительства Израиля была посвящена критике ядерной сделки с Ираном. «Те, кто все еще защищает опасную сделку, утверждают, что она заблокирует путь Ирана к бомбе. Именно это они говорили о ядерной сделке с Северной Кореей, и все мы знаем, что получилось. ​Если ничего не изменится, то эта сделка получится точно такой же», — сказал он.

«Те, кто угрожает нам уничтожением, подвергаются смертельной опасности. Израиль будет защищать себя всей силой нашего оружия и силой наших убеждений», — пообещал Нетаньяху. ​По его словам, ядерная сделка не умерит стремлений руководства Ирана. «Я предупреждал, что, когда санкции будут сняты, Иран будет вести себя как голодный тигр. Не вступая в сообщество наций, но пожирая народы один за другим. Это то, что сегодня делает Иран», — сказал премьер Израиля.

«Мы будем действовать, чтобы не дать Ирану создать постоянные военные базы — наземные, воздушные и морские — в Сирии, мы будем действовать, чтобы помешать Ирану производить смертоносное оружие в Сирии или в Ливане для использования против нас, и мы будем действовать, чтобы не позволить Ирану открыть новые террористические фронты против Израиля вдоль нашей северной границы», — заявил Нетаньяху. Премьер подчеркнул, что «пока иранский режим стремится уничтожить Израиль, Иран не будет иметь более яростного врага, чем Израиль».

Закончил свое выступление глава правительства словами о том, что в этом году он уже посетил шесть континентов, но еще не был в Антарктиде. «Я хочу и туда поехать, потому что слышал, что пингвины являются восторженными сторонниками Израиля. Им ничто не мешает различать черное и белое, хорошее и плохое», — пояснил премьер и добавил, что когда речь заходит об Израиле, многие демонстрируют отсутствие таких способностей.

Ранее 17 сентября руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран отреагирует на «любое неправильное движение» в рамках ядерного договора 2015 года. 

«Иранская нация стоит твердо, и любое неправильное движение со стороны гегемонистской системы в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) натолкнется на реакцию Исламской Республики», — заявил он тогда. Соглашению, как пояснил иранский духовный лидер, главным образом угрожают США. Именно эта страна, добавил Али Хаменеи, демонстрирует различные «злонамеренные действия» в связи с СВПД, что подтверждает «слова покойного основателя Исламской Республики Имама Хомейни: США являются «великим сатаной».

В то время как иранские официальные лица решили провести ядерные переговоры и даже отступить от «части прав страны» для отмены санкций, США все равно «ведут себя жестоко и издевательски», пояснил духовный лидер Ирана. Иранские власти, как отметил Хаменеи, должны доказать «коррумпированным лидерам американского режима», что они полагаются на иранскую нацию, которая никогда не станет склоняться «силе США».

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Иран , Биньямин Нетаньяху , ядерная сделка
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