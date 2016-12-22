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Журналисты обратились к Порошенко из-за «преследования» коллег на Украине
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Журналисты обратились к Порошенко из-за «преследования» коллег на Украине
Политика, 12:27
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Журналисты обратились к Порошенко из-за «преследования» коллег на Украине
Независимый комитет по защите журналистов обратился к президенту Украины из-за того, что СБУ «преследует журналистов» по политическим мотивам. В комитете перечислили ряд случаев в подтверждение своих слов
Фото: Михаил Палинчак / ТАСС

Комитет по защите журналистов (CPJ) обратился к президенту Украины Петру Порошенко в связи с тем, что увидел в действиях Службы безопасности Украины (СБУ) угрозу свободе прессы в стране.

«Как минимум в семи отдельных случаях за два последних месяца, задокументированных комитетом, СБУ преследовала журналистов по политически мотивированным обвинениям в ответ на критические сообщения», — заявили в комитете.

В последнем случае 14 сентября оперативники СБУ пришли в офис издания «Украинская правда» и передали письмо его главному редактору Севгиле Мусаевой, требуя от издания снять с публикации статью, которая критикует правительство Украины. Это комитету рассказала сама Мусаева. Статья была опубликована в январе и описывает провалившуюся попытку правительства сделать модернизацию армии приоритетом политики. СБУ объяснила свои действия тем, что в статье издания якобы разглашается государственная тайна.

В трех других случаях СБУ выслали иностранных журналистов и запретили им въезд в страну на три года, отметили в комитете. Речь идет о корреспондентке ВГТРК Тамаре Нерсесьян, которая делала материалы о конфликте в Донбассе, а также испанских журналистах-фрилансерах Антонио Памплиеге и Анхеле Састре. Их выслали из страны за репортажи о конфликте на востоке страны и антиукраинские сообщения в соцсетях. Кроме того, 30 августа неизвестные задержали журналистку «Первого канала» Анну Курбатову на улице Киева, впоследствии ее депортировали. СБУ назвала Курбатову пропагандисткой.

Также СБУ предъявила обвинения оппозиционному журналисту из Житомира Василию Муравицкому, он находится под арестом с 1 августа, сообщили в комитете.

Под давление СБУ попал и сайт «Страна.ua». 8 августа СБУ обыскала здание редакции и дома как минимум двух журналистов. В издании обыски проводились и в июне. Также в комитете назвали рейд СБУ 14 июля в офис медиахолдинга «Вести» «очень беспокоящим».

«Власти делят журналистов на тех, кого воспринимают как дружественных, и тех, кого называют непатриотичными, такая практика противостоит усилиям правительства по превращению страны в современную европейскую демократию», — говорится в сообщении комитета.

Комитет призвал президента Украины обеспечить для журналистов возможность работать, не опасаясь преследований. Комитет попросил президента Украины публично осудить действия агентов СБУ для подтверждения приверженности к безопасности журналистов.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: СБУ
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