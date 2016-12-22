Брюссель назначил дату старта переговоров по Brexit

Переговоры между Лондоном и Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС предварительно должны начаться 19 июня — через две недели после досрочных выборов в британский парламент. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на офис Мишеля Барнье, ведущего переговорщика по Brexit со стороны Евросоюза.

Накануне британская пресса сообщала, что дата начала переговоров по существу обсуждалась на заседании Еврокомиссии в начале мая: Барнье предлагал запустить процесс «не ранее середины июня».

Кроме того, исходя из стенограммы заседания, Брюссель намерен проводить переговоры четырехнедельными циклами: неделя политической подготовки, затем неделя обмена информацией между делегациями Британии и ЕС, затем собственно переговоры, наконец, отчет о проделанной работе перед Евросоветом и Европарламентом.

По плану переговоры должны занять около 15 месяцев и завершиться к осени 2018 года. При любом их исходе Великобритания автоматически прекратит свое членство в ЕС 31 марта 2019 года, если только все члены Евросоюза не поддержат продление переходного периода.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Британии 8 июня. Премьер-министр Тереза Мэй распустила парламент, чтобы укрепить парламентское большинство перед началом переговоров с Брюсселем. Согласно последним опросам, правящая Консервативная партия может рассчитывать по меньшей мере на 45% голосов избирателей, тогда как на выборах 2015 года партия набрала 37%.