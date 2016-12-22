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ФБК обвинил бизнесмена Пригожина в создании картеля на 23 млрд руб.
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17:12
Наталья Кондрашова
ФБК обвинил бизнесмена Пригожина в создании картеля на 23 млрд руб.

Евгений Пригожин

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фонд Алексея Навального заподозрил предпринимателя Евгения Пригожина в создании схемы картеля, через которую фирмам удалось получить 23 млрд руб. на госзакупках. ФБК считает, что 8 млрд руб. были похищены

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального обвинил бизнесмена Евгения Пригожина в создании картеля, через который связанные с бизнесменом компании получили на государственных подрядах более 23,5 млрд руб. Из этой суммы, как утверждает политик, 8 млрд руб. были похищены.

В расследовании ФБК речь идет о компаниях «Компонент», «Спецресурс», «Рускомплекс», «Экобалт», «АСП», «Прометей», «Арс-Сервис» и «Мегалайн», которые стали субподрядчиками в обслуживании военных городков. По данным Навального, на торгах Минобороны компании выиграли 23 тендера на сумму более 23,5 млрд руб.

​ФБК считает, что опыта по обслуживанию ЖКХ военных городков у названных фирм нет. Номера лицензий, имена учредителей, директоров и место регистрации у некоторых из них совпадают.

Кроме того, в ходе торгов компании заходили на площадки с одного и того же IP-адреса, который принадлежит компании «Конкорд менеджмент и консалтинг». Сама «Конкорд» оформлена на мать Пригожина Виолетту. Расследование публикует данные, согласно которым электронная почта всех этих компаний зарегистрирована на одном домене, телефон его владельца совпадает с номером ООО «Комбинат питания «Конкорд». Эта фирма также связана с Пригожиным.

ФБК отмечает, что единственный участник ООО «Рускомплекс» Виталий Филиппенко арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. При этом «Рускомплекс» продолжает участвовать в тендерах.

Все полученные сведения ФБК передал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), которая в августе прошлого года возбудила антимонопольное дело. Финальное заседание по нему состоится 22 мая.

ФАС ответила на запрос ФБК и передала выписку с банковского счета компании «Мегалайн». Согласно выписке, «существует десятки компаний, связанных между собой финансово договорами займа, более 40 из которых являются компаниями Пригожина, и шесть — структуры Минобороны РФ».

ФБК считает, что «Конкорд менеджмент и консалтинг» переводила деньги на счет компании «Мегалайн». Она потом использовала их для обеспечения своих заявок в тендерах и заявках других фирм, подконтрольных Пригожину.

Фонд отмечает, что этот картель самый крупный, расследованием которого занимается ФАС. Сама схема больше — в ней участвуют несколько фирм, уверены в ФБК.

«Всего же через аналогичные схемы Пригожин получил более 180 млрд руб. на контрактах Министерства обороны РФ и подведомственных ему организаций», — говорится в расследовании.

В августе прошлого года ФАС сообщила, что ей удалось раскрыть картель на торгах Минобороны на сумму более 18 млрд руб. В списке компаний оказались и некоторые фигурирующие ныне в расследовании Навального фирмы, например, «Экобалт» и «Рускомплекс».

Компания «Конкорд М», которая принадлежит Пригожину, поставляет питание для управления делами президента России. Комбинат питания «Конкорд» обслуживает московские школы. РБК писал, что фирмы Пригожина поставляет 90% обедов в московские школы. Кроме того, как выяснил РБК, структуры бизнесмена завозят продовольствие в военные части и занимаются уборкой. 

Теги
ФБК, Евгений Пригожин
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