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В окружении Усманова рассказали подробности подготовки ролика о Навальном
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В окружении Усманова рассказали подробности подготовки ролика о Навальном

Алишер Усманов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Заседание суда по иску к Навальному было выбрано в качестве информповода для выпуска видеоролика Усманова с обращением к оппозиционеру, рассказал РБК представитель бизнесмена. Запись ролика была «самодеятельностью», в отличие от иска, который Усманов согласовал с Кремлем, уточнил источник РБК

Свое видеообращение к Алексею Навальному миллиардер Алишер Усманов приурочил к заседанию суда по иску к оппозиционеру, рассказал РБК представитель бизнесмена. «Усманов — один из немногих людей, которые готов, по сути, ответить на вопросы, заданные Навальным, и показать общественности, что Навальный очень много врет или передергивает», — отметил он.

Ролик миллиардер записал, когда находился на своей яхте Dilbar, съемка велась на закрепленный на штативе iPhone 7 Plus, уточнил источник РБК в окружении миллиардера. Сведения о съемках на яхте подтвердил Навальный в своей передаче.

Это обращение было записано Усмановым по его собственной инициативе и без согласования с властями, сообщил РБК федеральный чиновник. В то же время иск к Навальному, который миллиардер подал в середине апреля, согласовывался с Кремлем, уточнил источник РБК.

В своем ролике Усманов ответил на обвинения, которые были озвучены в фильме «Он вам не Димон», снятый Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Навального. В расследовании сообщалось, что у Усманова есть судимость в Узбекистане за изнасилование и вымогательство. Также его обвиняли в уклонении от налогов и в том, что он безвозмездно — «в качестве взятки» — передал земли и дом Фонду поддержки социально значимых государственных проектов, который, по информации ФБК, связан с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Миллиардер отверг обвинения и потребовал, чтобы Навальный извинился перед ним, но политик в своем видеоблоге отказался сделать это и снова назвал Усманова «жуликом» и вызвал его на совместные дебаты.

Чтобы подтвердить слова Усманова, его представители дали РБК возможность ознакомиться с документами, свидетельствующими о правоте бизнесмена. Так, редакции представили приговор военного трибунала Узбекистана​, который в 1980 году приговорил Усманова к восьми годам лишения свободы (из них он отсидел шесть) по экономическим статьям — мошенничество и соучастие в получении взятки (об изнасиловании, как бизнесмен и заявил в своем ролике, речь в документах не шла). В 2000 году Усманов был реабилитирован, а значит, не имеет судимости.

Представители миллиардера заявили, что он не уклонялся от уплаты налогов: согласно документам, с которыми ознакомилась редакция, только за 2016 год он заплатил 2,7 млрд руб. налогов, а за последние десять лет — около $500 млн налогов. РБК представили справку из ФНС за 2016 год, в которой сообщается, что у налоговой службы к Усманову претензий нет.

Опровергли представители Усманова и обвинения Навального в том, что миллиардер дал взятку фонду, по данным ФБК, связанному с премьер-министром. Миллиардер в своем ролике заявил, что пожертвование фонду было лишь частью более сложной сделки, в результате которой он расширил свои владения на Рублевском шоссе, получив, в свою очередь, участок на 12 га. Эту информацию РБК подтвердил еще один из участников сделки. РБК ожидает ответ ФБК на новые данные.

ФБК опубликовал расследование «Он вам не Димон» в начале марта. 11 апреля Усманов заявил, что этот фильм порочит его честь и достоинство, и через дня представители миллиардера подали иск о диффамации к Навальному и ФБК в Люблинский районный суд в Москве. Рассмотрение дела по существу назначено на 30 мая.

Подробнее о том, почему миллиардер ответил на расследование Навального в неожиданном для себя и других высокопоставленных фигурантов расследований ФБК формате видеоблога — в расширенном материале РБК

Теги
Алишер Усманов, Алексей Навальный, Фонд борьбы с коррупцией
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