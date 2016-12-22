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В Госдуме одобрят идею брать в армию «ограниченно годных» призывников
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В Госдуме одобрят идею брать в армию «ограниченно годных» призывников
Политика, 18:01
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В Госдуме одобрят идею брать в армию «ограниченно годных» призывников
Думский комитет по обороне поддержит подготовленный в Совфеде законопроект о призыве в армию тех, кто раньше был признан ограниченно годным к службе по состоянию здоровья. Об этом рассказали РБК источники в нижней палате
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Комитет Думы по обороне на заседании в четверг, 19 октября, рекомендует поддержать поправки Совфеда, позволяющие призывать в армию мужчин, ранее признанных ограниченно годными к воинской службе, если те позднее прошли переосвидетельствование. Об этом рассказали РБК два источника в комитете.

По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина («Единая Россия»), инициатива «заслуживает поддержки», «потому что поможет дать возможность защищать Отечество тем, кто этого действительно хочет». По действующему закону, если медкомиссия не допустила призывника к службе, то в армию он уже не попадет.

Законопроект поддержало думское правовое управление, напомнил один из источников РБК. Кроме того, на документ поступил положительный отзыв правительства. В кабмине согласились с доводами сенаторов, что «многие граждане, ранее признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья и зачисленные в запас, изъявляют желание проходить военную службу по призыву». «Принятие законопроекта обеспечит возможность указанным гражданам реализовать свое конституционное право и исполнить долг по защите Отечества», — подчеркивалось в правительственном отзыве.

Законопроект был внесен группой сенаторов во главе с председателем оборонного комитета Совфеда Виктором Озеровым 2 мая. Как отмечалось в тексте пояснительной записки, «граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, освобожденные от призыва на военную службу как ограниченно годные к военной службе по состоянию здоровья и зачисленные в запас, вправе пройти медицинское переосвидетельствование». Если медосмотр покажет, что призывник годен к армейской службе или «годен с незначительными ограничениями», он может отправляться служить.

Необходимость принятия законопроекта авторы мотивируют тем, что «в военные комиссариаты и в органы законодательной власти поступает значительное количество обращений» от россиян, которым вначале не позволили служить в армии по здоровью, но потом их медицинские показатели улучшились.

«Закон нужен из-за роста запроса на прохождение военной службы. Нынешний список заболеваний, который ограничивает возможность призыва молодых людей, состоит и из излечимых болезней», — прокомментировал РБК главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Эксперт добавил, что из-за роста числа контрактников у Минобороны нет дефицита призывников. Это позволяет военкоматам отбирать призывников не только по медпоказаниям, но и через собеседование с психологами, а также с учетом соответствия воинским специальностям.

В мае группа сенаторов во главе с Озеровым внесла в Госдуму целый пакет законопроектов, регулирующих вопросы призыва в армию. Как пояснял РБК один из соавторов, сенатор Франц Клинцевич, пакет поправок был призван уменьшить количество «уклонистов» и помочь сформировать военный резерв.

Один из законопроектов, в частности, предлагал дать возможность военкоматам присылать повестки призывникам по электронной почте. Но Госдума отказалась от предложения отправлять призывникам электронные повестки в военкомат. В комитете по обороне подсчитали, что для реализации законопроекта потребуются дополнительные траты из бюджета.

В России призыв на военную службу осуществляется два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. На военную службу призываются мужчины в возрасте с 18 до 27 лет, не имеющие медицинских противопоказаний и права на отсрочку. 27 сентября президент Владимир Путин подписал указ о призыве с 1 октября по 31 декабря 2017 года на военную службу 134 тыс. человек.

Авторы: Вера Холмогорова, Андрей Филатов.
Теги: Госдума , законопроект , армия , военный призыв
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