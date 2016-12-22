В Минобороны рассказали о новом ракетном комплексе шахтного базирования

На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области военные работают над созданием нового ракетного комплекса шахтного базирования, а также проводят испытания оружия «на новых физических принципах»

Боевые пуски на полигоне «Капустин Яр» (Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту / ТАСС)

На межвидовом полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области создается перспективный ракетный комплекс шахтного базирования с использованием трассы «Ясный — Кура», рассказал начальник полигона генерал-майор Олег Кислов, говорится в сообщении на сайте «Минобороны».

По словам Кислова, полигон, в целом, занимается комплексными испытаниями новых образцов оружия в интересах различных видов и родов Вооруженных сил. Приоритетные задачи полигона связаны с созданием и испытанием вооружений и военной техники «на новых физических принципах».

Передача новых серийных образцов систем ПВО в войска происходит только после боевых стрельб в «Капустином Яру», рассказал генерал-майор. Кроме того, на этом полигоне проходят испытание новые «Универсальные пункты боевого управления» и средства системы предупреждения о ракетном нападении.

«Полигон проводит работу по созданию перспективного ракетного комплекса шахтного базирования с использованием трассы «Ясный — Кура», — отметил Кислов.​

В середине сентября на учениях «Запад-2017» российские военные провели успешное испытание ракеты повышенной мощности для ракетного комплекса «Искандер-М». Несмотря на то, что основная часть учений проводилась в Белоруссии, «Искандер-М» запустил ракету повещенной мощности с полигона «Капустин Яр». Ракета преодолела 480 км и успешно поразила цель на полигоне «Макат» в Казахстане.