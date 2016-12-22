«Новый поход» и загадки Си: что решается на съезде Компартии Китая

В Пекине началось важнейшее политическое событие Китая — съезд Компартии. Впервые за последние годы эксперты не берутся предсказать его итоги. Неизвестно, кто войдет в высшее руководство и как изменится роль лидера Си Цзинпьина

Главное событие пятилетки

Съезды Коммунистической партии Китая проходят раз в пять лет. Во время XIX съезда делегаты в течение недели обсудят ситуацию в стране и цели ее развития, должен быть обновлен и кадровый состав высших партийных органов. Съезд утвердит состав Центрального комитета партии (ЦК), в котором работает 200 человек. ЦК предстоит утвердить Политбюро из 25 членов, а Политбюро главный орган управления страной — Постоянный комитет Политбюро из семи человек.

При двух последних лидерах КНР Цзян Цзэмине и Ху Цзиньтао на съезде, приходящемся на окончание первого срока их работы, еще до начала мероприятия было известно, кто войдет в Политбюро и Постоянный комитет, а эксперты могли с уверенностью указать на того, кто займет пост генсека партии, потом и председателя страны по окончании следующей пятилетки. Так о том, что нынешний председатель КНР и генсек компартии Си Цзиньпин через пять лет займет свой пост, эксперты с уверенностью говорили еще в 2007 году, когда Си вошел в состав Постоянного комитета. Вместе с ним в тот же год в состав комитета был введен Ли Кецян, которого прочили на пост премьера Госсовета. Это предсказание также сбылось.

Степень волатильности и неопределенности на этом съезде беспрецедентны, такого не было с начала 1990-х, говорит руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» московского Центра Карнеги Александр Габуев. Достоверной информации о будущем составе Политбюро беспрецедентно мало даже у источников, которые в предыдущие годы подобной информацией обладали благодаря своим контактам в Пекине, говорит эксперт. Это связано как с последствиями антикоррупционной чистки и атмосферой страха, так и с гиперконцентрацией власти в руках Си и его ближайших сподвижников, объясняет Габуев.

За несколько месяцев до съезда в числе вероятных преемников Си Цзиньпина в 2022 году, эксперты называли члена Политбюро Сунь Чжэнцая. Однако в июле этого года Сунь, занимавший пост председателя городского комитета Компартии Чунцина, был остранен от должности по обвинениям в коррупции. ​

Первые пять лет правления Си Цзиньпина были временем необычно сильной концентрации власти у одного человека и крайне жесткой антикоррупционной чистки госаппарата, говорит ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. За этот период через Центральную комиссию по проверке дисциплины прошли дела более 1 млн 300 тыс. чиновников, малая часть из них была осуждена, но очень многие поплатились карьерой, в результате старые закономерности, касавшиеся коллективного характера руководства, соперничества и сотрудничества разных группировок — нарушились, говорит Кашин.

Одним из поводов для вывода из состава Постоянного комитета и Политбюро был возраст. По сложившейся традиции чиновники старше 67 лет покидали свои посты. Однако этот принцип может быть изменен из-за руководителя Центральной комиссии по проверке дисциплины (главный антикоррупционный орган) и члена Постоянного комитета Ван Цишаня, говорят эксперты. Главе антикоррупционной комиссии в 2017 году исполнилось 69, однако он очень близок к Си, поэтому его ухода может не последовать. Всего на пенсию могут быть отправлены пять членов Постоянного комитета.

Безупречный стиль и повышение качества Съезды Компартии проходят в центре Пекина в здании Всекитайкого собрания народных представителей на площади Тяньаньмэнь. Государственное агентство Синьхуа рапортует о приезде в Пекин более 2200 делегатов, избранных из более чем 89 млн членов КПК по всей стране. Отбор был жестким, сообщает агентство: кандидаты в делегаты съезда должны быть высоко квалифицированными в политических и идеологических вопросах, соблюдать безупречный стиль в работе и жизни, быть компетентными в обсуждении государственных дел и преуспевающими в своей работе. Агентство не скрывает, что темпы роста численности Компартии замедляются — в 2016 году в партию вступил на 0,3% меньше, чем в 2015 году — но «при этом качество новых членов партии повышается».

Роли Си в истории

Начался съезд 18 октября выступлением председателя КНР Си Цзиньпина, который также занимает пост генсека партии и председателя Центрального военного совета. «Мы должны как полностью построить среднезажиточное общество <...> так и, будучи на подъеме, начать «новый поход» к цели, намеченной к столетию КНР, — всестороннему построению модернизированного социалистического государства», — заявил он, выступая с докладом (цитата по Синьхуа).

Задача построить среднезажиточное общество была провозглашена еще на XVI съезде КПК: тогда говорилось, что для достижения цели необходимо, чтобы к 2020 году валовой внутренний продукт увеличился вчетверо против 2000 года, а чистый доход на душу населения с $800 вырос до $3 тыс. Последний показатель, как следует из официальной статистики Китая, уже достигнут (2016 году составил $3,47 тыс). Однако остаются другие цели в образовании, увеличении доли городского населения, борьбе с бедностью. К 2050 году Китай должен стать могущественным и модернизированным государством, заявил Си.

Выступая на открытии съезда, он также пообещал, что к 2035 году Китай модернизирует свои вооруженные силы, чтобы они полностью отвечали вызовам современности и требованиям нового времени. Пообещал активизировать деятельность по контролю интернет-пространства. «Мы обеспечим его чистоту», — заявил китайский лидер.

Говоря о международных вопросах, председатель КНР призвал все страны отказаться от «менталитета холодной войны», решать все споры миром, совместно бороться с изменением климата.

Будет ли оформлено теоретическое наследие Си в Уставе КПК — еще одна загадка съезда, говорит Габуев из Центра Карнеги. Если он будет записан туда по имени, это заметно укрепит его авторитет в партии и поставит вровень с основателем КНР Мао Цзэдуном и рефоматором Дэн Сяопином, говорит эксперт.

Пока у Си звание «руководящего ядра Компартии Китая». Оно было присвоено ему на пленуме ЦК в октябре 2016 года.