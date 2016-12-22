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Кириенко рассказал политтехнологам о приоритетах на выборах президента
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Кириенко рассказал политтехнологам о приоритетах на выборах президента
Выборы президента России, 21:23
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Кириенко рассказал политтехнологам о приоритетах на выборах президента
Куратор внутренней политики в Кремле Сергей Кириенко на встрече с главами избирательных штабов назвал легитимность, законность и явку приоритетными показателями на выборах президента
Сергей Кириенко (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко в понедельник, 18 сентября, встретился с руководителями избирательных кампаний кандидатов в губернаторы на прошедших выборах. Об этом РБК рассказал политолог Леонид Давыдов (основатель одноименного Telegram-канала), и это подтвердили РБК еще трое участников встречи. Помимо Кириенко на ней присутствовали в том числе замначальника управления внутренней политики Кремля Александр Харичев, член совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.​

«Встреча прошла вечером на Старой площади [в здании администрации президента]. [Кириенко] сказал, что на президентских выборах и явка и победа в приоритете», — отметил один из источников РБК. Кириенко говорил с политтехнологами о «легитимности, результате и явке» на прошедших выборах», рассказал РБК один из участников встречи. По его словам, такую же задачу кремлевский чиновников поставил и на президентских выборах — добиться «максимально возможной» легитимности на них.

Слова Кириенко о легитимности и явки на выборах — «самое важное» из встречи, подтвердил РБК Давыдов. По его словам, на встрече Кириенко признал, что выборы прошли «хорошо», и в регионах и в Москве, где список «Единой России» взял больше чем обычно. «1 — легитимность избранного лица; 2 — законность и прозрачность процедуры; 3 — участие избирателей» — приоритетные на выборах показатели, обобщил итоги встречи Telegram-канал ЭИСИ.

На встрече Кириенко вручил руководителям штабов грамоты за своей подписью с благодарностью за «высокий профессионализм в подготовке и проведении выборов» в регионах в Единый день голосования 10 сентября.

Это первая встреча в таком формате — с руководителями предвыборных кампаний — которую с политтехнологами провел Кириенко, заявил РБК участник встречи. «До этого встречи [в таком формате были] с [предшественником Кириенко Вячеславом] Володиным и с [начальником кремлевского управления по работе с территориями в 1990-х годах Александром] Казаковым», — пояснил он.

10 сентября в России прошел Единый день голосования. Во всех 16 субъектах, где избирали губернаторов, победили единороссы, которые были назначены президентом временно исполняющими обязанности глав регионов до выборов. «Единая Россия» также лидировала на выборах во всех региональных парламентах и городских советах. На прошедших выборах почти на всех уровнях фиксировалось снижение явки. Итоги выборов в Кремле рассматривал как поддержку курса на формирование нового поколения управленцев во главе регионов, рассказывали источники РБК.

В прошлом декабре Кириенко и вице-губернаторы по внутренней политике обсуждали на семинаре обеспечение на выборах президента явки в 70% при таком же результате основного кандидата, ранее рассказывали источники РБК.

Авторы: Евгения Кузнецова, Владимир Дергачев.
Теги: выборы , Сергей Кириенко , явка избирателей , политтехнологи
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