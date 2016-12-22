В Госдуме предложили создать пост уполномоченного по правам инвалидов

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев внес законопроект о введении в России должности уполномоченного при президенте по правам инвалидов. Ранее депутат оказался в центре скандала из-за своих высказываний о детях-инвалидах

Игорь Лебедев (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

Группа депутатов от ЛДПР во главе с вице-спикером Думы Игорем Лебедевым внесла в понедельник в нижнюю палату законопроект об институте уполномоченного по защите прав инвалидов в России. Документ определяет правовое положение, задачи и компетенцию уполномоченного при президенте, а также уполномоченных по защите прав инвалидов в регионах.

Уполномоченный назначается президентом на пять лет, он должен быть не моложе тридцати лет, иметь высшее образование и, в частности, не вправе быть сенатором или депутатом, говорится в проекте закона. Омбудсмен рассматривает жалобы инвалидов, участвует в рассмотрении дел арбитражными судами, участвует в уголовном судопроизводстве, имеет право запрашивать необходимые документы, создавать экспертные и консультативные советы, рабочие группы. Принятие законопроекта потребует дополнительного финансирования из бюджета на выплату денежного содержания уполномоченному — 2,3 млн руб. ежегодно, отмечают депутаты.

В России «приняты масштабные законодательные меры», позволяющие улучшить условия адаптации инвалидов при пользовании услугами транспорта, а также в сферах культуры, спорта, социальной защиты, доступа к правосудию, указывают авторы инициативы. На ФЦП «Социальная поддержка инвалидов на 2006–2010 годы» было выделено 4,7 млрд руб., на программу «Доступная среда» запланировано выделение 180 млрд руб., напомнили депутаты. Но, несмотря на эти меры, в течение пяти лет (2009–2013 годы) число инвалидов практически не уменьшается, а число детей-инвалидов растет, говорится в пояснительной записке к документу.

В прошлом году депутаты от ЛДПР и КПРФ уже вносили этот законопроект. В феврале 2016 года профильный комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов его отклонил, считая, что введение должности уполномоченного по правам инвалидов «приведет к дублированию его функций с функциями уже действующих институтов» (уполномоченные по правам человека, по правам ребенка, комиссия при президенте по делам инвалидов).

11 сентября статс-секретарь Центробанка Александр Торшин опубликовал в Twitter видеоролик, на котором ребенок, у которого нет рук, ест с помощью ног, с подписью: «Кто там ноет, что тяжело живет? Посмотрите!» Лебедев прокомментировал этот пост: «Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мученик, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее». Депутат от «Единой России» Сергей Боярский назвал «омерзительной» позицию вице-спикера. Лебедев ответил, что «омерзительно, когда такие мучаются, а не живут». Позднее Лебедев извинился перед мамой девочки за свой комментарий.

Внести этот законопроект было решено не после «случая с Лебедевым», а после того, как на прошлой неделе депутат от КПРФ Олег Смолин предложил создать при председателе Думы совет по делам инвалидов и спикер нижней палаты Вячеслав Володин это поддержал, пояснил РБК один из авторов, председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В седьмой Думе этот проект может быть поддержан, так как сейчас «другое руководство Думы и другое руководство администрации президента», полагает Ни​лов.