В Киеве завели дело о поставках в Турцию угля из Донбасса

Главная военная прокуратура Украины начала расследование экспорта угля, добываемого в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР. Расследование ведется в отношении бизнесмена Сергея Курченко и его компаний, сообщила в своем Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
В своем сообщении она отметила, что информация об экспортных поставках угля из Донбасса появилась в ряде украинских СМИ, сославшись на публикацию издания «Экономическая правда». В статье утверждается, что компании под управлением Курченко экспортируют уголь в Турцию через территорию России и порт Ростова-на-Дону. По данным издания, первые поставки угля начались в апреле, а к началу лета «приобрели системный характер». «Сейчас в Турции ежемесячно разгружается 5-6 судов, на борту каждого из которых находится до 20 тыс тонн угля», — утверждает издание.
«Полученные таким образом денежные средства в особо крупных размерах предоставляются террористам, которые в дальнейшем используют их в своей террористической деятельности», — заявила Сарган. Таким образом, прокуратура усмотрела в экспорте угля признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма).
Бизнесмен Сергей Курченко, владелец инвестиционно-промышленной группы «Ветэк», которая владела активами в нефтегазовом секторе, покинул Украину в 2014 году. В марте 2014 года Киев объявил его в международный розыск, обвинив махинациях при торговле сжиженным газом. Однако в декабре 2016 года суд по апелляции адвокатов отменил разрешение на задержание и арест Сергея Курченко.
Обвинения Курченко были вновь предъявлены 30 мая. Его обвинили в создании преступной организации и уклонении от налогов в особо крупном размере.