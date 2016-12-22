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Члены «спящей ячейки ИГ» планировали взрыв на концерте Киркорова
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Члены «спящей ячейки ИГ» планировали взрыв на концерте Киркорова
Политика, 01:13
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Члены «спящей ячейки ИГ» планировали взрыв на концерте Киркорова
Члены махачкалинской ячейки запрещенной в России организации «Исламское государство» планировали провести теракт с использованием снайперских винтовок на концерте артиста Филиппа Киркорова, который он провел 6 июля в Махачкале
Филипп Киркоров (Фото: Сергей Бертов / Интерпресс / ТАСС)

Задержанные в субботу, 14 октября, участники махачкалинской ячейки террористической организации «Исламское государство» (ИГ) хотели осуществить атаку с использованием трех снайперских винтовок на концерте Филиппа Киркорова, с которым артист 6 июля приехал в Махачкалу. Об этом РБК рассказал источник, близкий к ФСБ и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования дела.

Попытку теракта реализовать не удалось. Что остановило террористов, собеседники РБК не пояснили. По словам одного из источников, в этот же день главарь ячейки 30-летний Габибула Халдузов предложил двум другим боевикам Самиру Ибрагимову и Хидирнеби Казуеву отправиться в городской парк имени 50-летия Октября и совершить там нападение на сотрудников ​патрульно-постовой службы полиции МВД и отобрать у них огнестрельное оружие, после чего скрыться.

Собеседники рассказали, что каждый участник группировки взял с собой сумку, в которую они положили три ножа стоимостью 2 тыс. руб. каждый и топор за 700 руб. В парке боевики начали следить за двумя полицейскими и готовились совершить на них нападение, однако атаку совершить у них также не получилось из-за того, что вокруг было большое количество людей, а сами правоохранители на протяжении долгого времени разговаривали с двумя женщинами.

В Москве задержали готовившую резонансные теракты спящую ячейку ИГ
Общество

Члены ячейки ИГ Халдузов, Казуев и Ибрагимов были задержаны в Москве и Махачкале в субботу, 14 октября. Всего сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек. По данным НАКа, все они — выходцы из Дагестана. По словам собеседника РБК, Габибула Халдузов считался «более опытным» из всех членов ячейки и связывался с помощью мессенджера Telegram с боевиками «Исламского государства». Все задержанные работали на стройках в Махачкале, а в июле этого года присягнули главарю ИГ по интернету. Позже НАК опубликовал видео задержания и допроса членов ячейки.

Автор: Вячеслав Козлов.
При участии: Анна Трунина.
Теги: взрыв , угроза теракта , Филипп Киркоров
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