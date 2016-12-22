Путин рассказал о работе США и России по Сирии при Бараке Обаме

США и Россия были очень близки к заключению соглашения по Сирии при Бараке Обаме, заявил Владимир Путин. В последний момент Вашингтон отказался от этого, возможно, из-за политических причин, считает президент

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Администрация бывшего президента США Барака Обамы и Кремль были близки к тому, чтобы достичь соглашения по совместной работе в Сирии. Об этом заявил глава России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

«Вы знаете, в действительности, мы с администрацией Обамы почти достигли соглашения по совместной работе по Сирии», — сказал Путин (цитаты по «РИА Новости», в распоряжении которого оказалась книга-транскрипт разговора).

Он уточнил, что стороны обсуждали вопросы, связанные с безопасностью полетов авиации, но дальше не продвинулись. Соглашения по совместным действиям предполагали «определение размещения террористических групп в соответствии с их и нашими данными», помимо этого Москва и Вашингтон должны были прийти к координации при совместных ударах. ​

«Мы были очень близки к достижению этого соглашения. Но в последний момент, я думаю, по каким-то политическим причинам, наши американские партнеры отказались от этого проекта», — считает глава государства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя совместную работу Кремля и Белого дома по Сирии, отметил ​«недоговороспособность администрации Обамы по множеству вопросов». По словам Лаврова, американская сторона не смогла выполнить согласованные с Россией договоренности, и «прогресс был нулевым», в том числе из-за того, что «Обама не хотел ссориться с некоторыми странами региона».

Он выразил надежду, что при новой администрации Дональда Трампа Москва и Вашингтон наладят сотрудничество по сирийскому вопросу. В столицах двух стран уже состоялись встречи глав внешнеполитических ведомств — Лавров встретился с главой Госдепа Рексом Тиллерсоном. В начале июня The Wall Street Journal сообщила, что представители России и США проводили секретные переговоры и обсуждали вопросы урегулирования ситуации на юго-западе Сирии. По данным издания, эти встречи прошли в Иордании в конце мая.