«Дождь» узнал о создании клипа Алисы Вокс по заказу экс-сотрудника Кремля

Алиса Вокс Фото: Владимир Астапкович / ТАСС

Антипротестный клип на песню «Малыш» певицы Алисы Вокс заказал бывший сотрудник Кремля Никита Иванов, узнал «Дождь». По данным издания, он выступал одновременно и заказчиком, и автором концепции клипа

Бывший сотрудник администрации президента России Никита Иванов выступал заказчиком и автором концепции клипа экс-солистки группы Ленинград Алисы Вокс на песню «Малыш», сообщает «Дождь» со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

Другой собеседник издания, также близкий Кремлю, считает, что одним из заказчиков мог быть бизнесмен Евгений Пригожин, компании которого обслуживали ужины с участием высшего руководства страны и мировых лидеров и который также может быть причастен к созданию «фабрики кремлевских троллей», сотрудники которой размещали в сети лояльные власти комментарии. Комментарий самого Пригожина «Дождю» получить не удалось.

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При этом, работал ли Иванов по прямому указанию властей или нет, собеседники «Дождя» не говорят.

Клип Алисы Вокс на песню «Малыш» вышел 15 мая. В тексте песни она критикует школьников, которые принимали участие в акциях протеста, и призывает их «начать с себя», если «сердце хочет перемен». В тексте песни также содержится прямой призыв не участвовать в политических акциях: «Не лезь, малыш, в политику / Иди учи матчасть!»

Комментируя в интервью телеканалу РБК свой новый клип, Вокс заявила, что беспокоится «за судьбы тех, кого обманывают и вводят в заблуждение». «Я поняла с опытом, что жить в обществе и быть свободным от него, к сожалению, нельзя. И если есть некий накал в обществе, который требует подытоживания в моем творчестве, я, скорее, выскажусь на эту тему, чем промолчу», — сказала Вокс.

Ранее о том, что клип был снят в рамках «госзаказа», сообщала «Медуза» со ссылкой на свой источник в окружении Алисы Вокс. Со слов Вокс и ее группы источник издания рассказал, что им предложили «обложить оппозицию» и заплатили около2 млн руб. Музыканты группы согласились выполнить работу, рассчитывая на будущие корпоративные заказы. При этом два источника «Медузы» в администрации президента заявили, что ведомство не имеет отношения к клипу.

Сама Алиса Вокс в разговоре с «Медузой» заявила, что «писала песню не про политику», а она «берет тайм-аут» и «уходит в радиомолчание» в связи с усталостью от внимания СМИ.

Оппозиционный политик Алексей Навальный в своем блоге поддержал версию о причастности госструктур к появлению клипа. По его мнению, деньги были выделены администрацией президента, чтобы влиять «на молодежную аудиторию» через кумиров.

Протестная акция против коррупции, организованная сторонниками Навального, прошла в Москве 26 марта. Участники мероприятия, которое не было согласовано с мэрией, требовали от власти дать ответ на антикоррупционные претензии, выдвинутые в отношении премьера Дмитрия Медведева в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон». По данным ФБК, общее число вышедших на улицы достигло 25–30 тыс. в Москве и не менее 150 тыс. в целом по стране (организаторы сообщали об акциях более чем в 100 городах России). В МВД насчитали около 8 тыс. участников московской акции.

На антикоррупционной акции протеста оппозиции в центре Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали около тысячи человек, среди них были подростки и школьники.