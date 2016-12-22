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Наталья Демченко
«Дождь» узнал о создании клипа Алисы Вокс по заказу экс-сотрудника Кремля

Алиса Вокс

Фото: Владимир Астапкович / ТАСС
Антипротестный клип на песню «Малыш» певицы Алисы Вокс заказал бывший сотрудник Кремля Никита Иванов, узнал «Дождь». По данным издания, он выступал одновременно и заказчиком, и автором концепции клипа

Бывший сотрудник администрации президента России Никита Иванов выступал заказчиком и автором концепции клипа экс-солистки группы Ленинград Алисы Вокс на песню «Малыш», сообщает «Дождь» со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

Другой собеседник издания, также близкий Кремлю, считает, что одним из заказчиков мог быть бизнесмен Евгений Пригожин, компании которого обслуживали ужины с участием высшего руководства страны и мировых лидеров и который также может быть причастен к созданию «фабрики кремлевских троллей», сотрудники которой размещали в сети лояльные власти комментарии. Комментарий самого Пригожина «Дождю» получить не удалось.

Семь главных фактов из расследования РБК про «фабрику медиа»

При этом, работал ли Иванов по прямому указанию властей или нет, собеседники «Дождя» не говорят.

Клип Алисы Вокс на песню «Малыш» вышел 15 мая. В тексте песни она критикует школьников, которые принимали участие в акциях протеста, и призывает их «начать с себя», если «сердце хочет перемен». В тексте песни также содержится прямой призыв не участвовать в политических акциях: «Не лезь, малыш, в политику / Иди учи матчасть!»

Комментируя в интервью телеканалу РБК свой новый клип, Вокс заявила, что беспокоится «за судьбы тех, кого обманывают и вводят в заблуждение». «Я поняла с опытом, что жить в обществе и быть свободным от него, к сожалению, нельзя. И если есть некий накал в обществе, который требует подытоживания в моем творчестве, я, скорее, выскажусь на эту тему, чем промолчу», — сказала Вокс.

Ранее о том, что клип был снят в рамках «госзаказа», сообщала «Медуза» со ссылкой на свой источник в окружении Алисы Вокс. Со слов Вокс и ее группы источник издания рассказал, что им предложили «обложить оппозицию» и заплатили около2 млн руб. Музыканты группы согласились выполнить работу, рассчитывая на будущие корпоративные заказы. При этом два источника «Медузы» в администрации президента заявили, что ведомство не имеет отношения к клипу.

Сама Алиса Вокс в разговоре с «Медузой» заявила, что «писала песню не про политику», а она «берет тайм-аут» и «уходит в радиомолчание» в связи с усталостью от внимания СМИ.

Оппозиционный политик Алексей Навальный в своем блоге поддержал версию о причастности госструктур к появлению клипа. По его мнению, деньги были выделены администрацией президента, чтобы влиять «на молодежную аудиторию» через кумиров.

Фотогалерея В Москве прошла крупнейшая за пять лет акция протеста В воскресенье, 26 марта, в Москве состоялась акция протеста, организованная Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) под руководством Алексея Навального. Участники мероприятия, которое не было... Показать 13 фотографий

Протестная акция против коррупции, организованная сторонниками Навального, прошла в Москве 26 марта. Участники мероприятия, которое не было согласовано с мэрией, требовали от власти дать ответ на антикоррупционные претензии, выдвинутые в отношении премьера Дмитрия Медведева в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон». По данным ФБК, общее число вышедших на улицы достигло 25–30 тыс. в Москве и не менее 150 тыс. в целом по стране (организаторы сообщали об акциях более чем в 100 городах России). В МВД насчитали около 8 тыс. участников московской акции.

На антикоррупционной акции протеста оппозиции в центре Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали около тысячи человек, среди них были подростки и школьники.

Кто такой Никита Иванов

Никита Иванов работал в Кремле с 2005 по 2009 год. Он отвечал за работу кремлевских молодежных организаций, в том числе движения «Наши». Затем он работал в «Единой России» и одновременно был советником экс-куратора внутренней политики в администрации президента России Владислава Суркова.

В 2011 году после смены руководства внутриполитического блока (место Суркова занял Вячеслав Володин) Иванов перешел в Совет Федерации, где он несколько лет представлял Ингушетию.

В последние годы у Иванова нет официальных должностей. «Дождь» пишет со ссылкой на двух знакомых Иванова, что сейчас он близок к силовикам.

В 2015 году, в ходе допроса по делу ультраправого политика Ильи Горячева, лидер Боевой организации русских националистов (БОРН) Никита Тихонов заявлял, что Иванов, будучи сотрудником АП, согласовывал проведение на Болотной площади концерта нацистской группы «Коловрат» (состоялся 4 ноября 2009 года).

 
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Алиса Вокс
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