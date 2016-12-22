В РПЦ предложили депутатам запретить аборты

Архимандрит Феофилакт (Безукладников) Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В среду, 17 мая, в Госдуме состоялось заседание межфракционной рабочей группы нижней палаты парламента по защите христианских ценностей. На нем обсуждались возможность официального запрета в России абортов и разрешение применять родителями физическое наказание по отношению к детям

Наместник Новоиерусалимского монастыря архимандрит Феофилакт (Безукладников) призвал депутатов Госдумы на законодательном уровне запретить аборты, а родителям разрешить применять физическое наказание к детям. Об этом он заявил в ходе первого в новом созыве заседания межфракционной рабочей группы нижней палаты парламента по защите христианских ценностей, передает корреспондент РБК.

«Аборт должен быть признан убийством. На этот закон все-таки надо обратить внимание, и он должен быть принят», — сказал он.

Также священнослужитель подчеркнул, что, запрещая родителям физическое наказание детей, «мы вступаем в противоречие со Священным Писанием». «Недопустимо, когда запрещается традиционное воспитание в христианской семье, когда дети приравниваются к родителям», — отметил он.

«Нужны корректировки в этот закон», — резюмировал архимандрит Феофилакт.

Как отметил член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений единоросс Дмитрий Саблин, группа займется экспертной оценкой законодательства и инициированием «новых законопроектов для поддержки и защиты христианских ценностей».

Всего в обновленную группу вошли 46 депутатов, также на заседание были приглашены представители РПЦ и общественные деятели, в том числе глава отдела внешних церковных связей патриархии митрополит Волоколамский Илларион и викарий патриарха епископ Савва.

Участвовавший в работе межфракционной группы ее координатор, председатель думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, напомнил, что ранее группа занималась вопросами защиты нравственности, религиозных ценностей, религиозного образования и вела активную работу по гуманитарным проектам — защите христиан в Донбассе и Сирии.

Кроме борьбы с абортами и защиты традиционных ценностей участники встречи обсудили борьбу с сектами. Гаврилов заявил, что на следующих заседаниях группа выработает свои рекомендации по этому вопросу.

Русская православная церковь выступает против абортов и требует их исключения из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). В ноябре 2016 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что поддерживает данную инициативу. В начале декабря прошлого года ​экспертная группа в правительстве большинством голосов отклонила инициативу об исключении абортов из системы ОМС. Министр по вопросам «открытого правительства» заявил, что ни общество, ни государство не имеют права принимать «людоедские решения», а представители Минздрава заявляли, что вывод абортов из ОМС может привести к дискриминации и росту числа криминальных абортов.

Сейчас в правительстве прорабатывают предложение законодательно обязать медицинских работников получать специальные лицензии на проведение абортов. Соответствующее постановление, которое одобрили в Госдуме, должно вступить в силу в декабре 2017 года.

В начале февраля президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Под «побоями» в законе подразумеваются действия, «причинившие физическую боль, но­ не повлекшие последствий». Если такие побои совершены впервые, они переводятся из разряда уголовных преступлений в разряд административных. За них будут грозить только штрафом 30 тыс. руб., ­арестом на 15 су­ток или исправительными работами.

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Накануне, 16 мая, газета «Известия» сообщила о том, что в Госдуме появится Совет по культуре, религии и межнациональным отношениям, который будет заниматься проблемами «морального климата», «воспитания патриотизма», а также «профилактикой экстремизма в сфере культуры». Эту информацию изданию подтвердил советник спикера Госдумы Вячеслава Володина представитель РПЦ Александр Щипков.

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