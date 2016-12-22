Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
В РПЦ предложили депутатам запретить аборты Вчера, 19:06 Трамп рассказал об ожиданиях от работы спецпрокурора по России 03:14 В США назначили спецпрокурора на дело о связи Трампа с Россией 01:26 СМИ сообщили о желании Трампа создать на Ближнем Востоке аналог НАТО 00:57 Белый дом назвал имена кандидатов на пост главы ФБР Вчера, 23:52 WSJ узнала о возможной связи ВЭБа со строительством отеля Трампа в Канаде Вчера, 23:40 США расширили санкции в связи с иранской ядерной программой Вчера, 21:42 Минобороны Нидерландов заявило о пролете Су-24 рядом с фрегатом Evertsen Вчера, 21:32 «Дождь» узнал о создании клипа Алисы Вокс по заказу экс-сотрудника Кремля Вчера, 21:31 Трамп пожаловался на плохое обращение с собой Вчера, 20:57 Польские военные заявили о перехвате российского самолета-разведчика Вчера, 20:48 В Кремле отказались назначать Железняка куратором парламента Вчера, 20:36 Васильева призвала дать протестующей молодежи «самое хорошее» Вчера, 19:48 AP узнало о небрежном обращении с секретными документами в штабе Трампа Вчера, 19:31 Возвращение к старому: как Эрдоган пытается вновь подружиться с Америкой Вчера, 19:23 В Лондоне арестовали четырех подозреваемых в подготовке теракта Вчера, 19:15 Во Франции в новое правительство вошли социалисты и правоцентристы Вчера, 19:14 Указ о мерах безопасности на время футбольных турниров ФИФА смягчат Вчера, 18:55 Киев допустил использование «Яндекс.Пробки» для планирования наступления Вчера, 18:48 Литва предоставила убежище двум подвергшимся преследованиям геям из Чечни Вчера, 18:21 Бывшего главу города Иваново осудили за взятку Вчера, 17:19
Лента новостей 3:28 МСК
Король Нидерландов признался в тайной работе пилотом авиалайнера Общество, 02:45 Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандала вокруг Трампа Финансы, 02:43 У берегов Камчатки загорелся рыболовецкий траулер Общество, 02:08 СМИ узнали о создании в ИГ подразделения экспертов по химическому оружию Общество, 01:47 В США назначили спецпрокурора на дело о связи Трампа с Россией Политика, 01:26 СМИ сообщили о желании Трампа создать на Ближнем Востоке аналог НАТО Политика, 00:57 В Волгограде снесут пострадавший от взрыва газа дом Общество, 00:21 «Монако» впервые за 17 лет стал чемпионом Франции по футболу Спорт, 00:01 Совладелец водочного завода «Кристалл» откроет продуктовую сеть Бизнес, 00:00 Белый дом назвал имена кандидатов на пост главы ФБР Политика, Вчера, 23:52 WSJ узнала о возможной связи ВЭБа со строительством отеля Трампа в Канаде Политика, Вчера, 23:40 В Турции задержали туриста из России за кражу в пятизвездочном отеле Общество, Вчера, 23:16 СКР возбудил дело после избиения фельдшера скорой помощи в Пскове Общество, Вчера, 22:59 Россияне узнают о подключении к пенсионной системе из трудового договора Финансы, Вчера, 22:55 На юге Москвы зафиксировали превышение уровня сероводорода в 8 раз Общество, Вчера, 22:29 «Спартаку» вручили чемпионский кубок после крупной победы Спорт, Вчера, 22:22 Google представила бета-версию операционной системы Android O Технологии и медиа, Вчера, 22:19 Минфин пополнит Резервный фонд на 600 млрд руб. по итогам года Экономика, Вчера, 22:08 США выразили обеспокоенность после драки демонстрантов с охраной Эрдогана Общество, Вчера, 22:04 Жителей пятиэтажек предложили переселить по соседству с «Ночными волками» Бизнес, Вчера, 21:43 США расширили санкции в связи с иранской ядерной программой Политика, Вчера, 21:42 ЦСКА сохранил отрыв от «Зенита» в борьбе за место в Лиге чемпионов Спорт, Вчера, 21:37 Предпринимателей стали чаще отправлять под домашний арест вместо СИЗО Экономика, Вчера, 21:35 Минобороны Нидерландов заявило о пролете Су-24 рядом с фрегатом Evertsen Политика, Вчера, 21:32 «Дождь» узнал о создании клипа Алисы Вокс по заказу экс-сотрудника Кремля Политика, Вчера, 21:31 Открытие 70-го Каннского кинофестиваля. Фоторепортаж Фотогалерея, Вчера, 21:17 На «Открытие Арене» задержали солиста группы «Би-2» за марихуану Общество, Вчера, 21:12 Возможного фигуранта дела полковника Захарченко уволили из Росгвардии Общество, Вчера, 21:11
В РПЦ предложили депутатам запретить аборты
Материалы по теме Володин пояснил необходимость декриминализировать побои в семьях Комитет Думы рекомендовал декриминализировать побои в семье Митинг противников закона о декриминализации побоев в семье. Фоторепортаж Володин назвал исправлением ошибки декриминализацию побоев
Вчера, 19:06
Вера Холмогорова, Анна Трунина
В РПЦ предложили депутатам запретить аборты

Архимандрит Феофилакт (Безукладников)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
В среду, 17 мая, в Госдуме состоялось заседание межфракционной рабочей группы нижней палаты парламента по защите христианских ценностей. На нем обсуждались возможность официального запрета в России абортов и разрешение применять родителями физическое наказание по отношению к детям

Наместник Новоиерусалимского монастыря архимандрит Феофилакт (Безукладников) призвал депутатов Госдумы на законодательном уровне запретить аборты, а родителям разрешить применять физическое наказание к детям. Об этом он заявил в ходе первого в новом созыве заседания межфракционной рабочей группы нижней палаты парламента по защите христианских ценностей, передает корреспондент РБК.

«Аборт должен быть признан убийством. На этот закон все-таки надо обратить внимание, и он должен быть принят», — сказал он.

Также священнослужитель подчеркнул, что, запрещая родителям физическое наказание детей, «мы вступаем в противоречие со Священным Писанием». «Недопустимо, когда запрещается традиционное воспитание в христианской семье, когда дети приравниваются к родителям», — отметил он.

«Нужны корректировки в этот закон», — резюмировал архимандрит Феофилакт.

Как отметил член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений единоросс Дмитрий Саблин, группа займется экспертной оценкой законодательства и инициированием «новых законопроектов для поддержки и защиты христианских ценностей».

Всего в обновленную группу вошли 46 депутатов, также на заседание были приглашены представители РПЦ и общественные деятели, в том числе глава отдела внешних церковных связей патриархии митрополит Волоколамский Илларион и викарий патриарха епископ Савва.

Участвовавший в работе межфракционной группы ее координатор, председатель думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, напомнил, что ранее группа занималась вопросами защиты нравственности, религиозных ценностей, религиозного образования и вела активную работу по гуманитарным проектам — защите христиан в Донбассе и Сирии.

Кроме борьбы с абортами и защиты традиционных ценностей участники встречи обсудили борьбу с сектами. Гаврилов заявил, что на следующих заседаниях группа выработает свои рекомендации по этому вопросу.

Русская православная церковь выступает против абортов и требует их исключения из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). В ноябре 2016 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что поддерживает данную инициативу. В начале декабря прошлого года ​экспертная группа в правительстве большинством голосов отклонила инициативу об исключении абортов из системы ОМС. Министр по вопросам «открытого правительства» заявил, что ни общество, ни государство не имеют права принимать «людоедские решения», а представители Минздрава заявляли, что вывод абортов из ОМС может привести к дискриминации и росту числа криминальных абортов.

Сейчас в правительстве прорабатывают предложение законодательно обязать медицинских работников получать специальные лицензии на проведение абортов. Соответствующее постановление, которое одобрили в Госдуме, должно вступить в силу в декабре 2017 года.

В начале февраля президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Под «побоями» в законе подразумеваются действия, «причинившие физическую боль, но­ не повлекшие последствий». Если такие побои совершены впервые, они переводятся из разряда уголовных преступлений в разряд административных. За них будут грозить только штрафом 30 тыс. руб., ­арестом на 15 су­ток или исправительными работами.

«Шлепки Мизулиной»: к чему приведет декриминализация насилия в семье

Накануне, 16 мая, газета «Известия» сообщила о том, что в Госдуме появится Совет по культуре, религии и межнациональным отношениям, который будет заниматься проблемами «морального климата», «воспитания патриотизма», а также «профилактикой экстремизма в сфере культуры». Эту информацию изданию подтвердил советник спикера Госдумы Вячеслава Володина представитель РПЦ Александр Щипков.

Семейное дело: как в России менялось наказание за домашнее насилие
  

Теги
Госдума, аборты
Другие материалы РБК
Дачникам и садоводам остался месяц для регистрации в специальном реестре
9 районов Москвы с самым быстро дешевеющим жильем
Как выглядят наручные часы стоимостью 5 миллионов долларов
Тренер рассказала о причинах ухода Юлии Липницкой
Курс выживания в Грузии: застолья, деликатесы, мифы и жители
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку