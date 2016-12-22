Власти Филиппин заявили об убийстве лидеров присягнувших ИГ боевиков

Убиты Иснилон Хапилон и Омархаям Маутэ — главари боевиков, захвативших город Марави. Они планировали провозгласить вилаят в регионе. В Маниле считают, что сопротивление боевиков теперь сломлено

Солдат филиппинской армии (Фото: Marconi Navales / Reuters)

Службы безопасности Филиппин заявили в понедельник, 16 октября, об убийстве двух главарей террористов в Юго-Восточной Азии. Иснилон Хапилон и Омархаям Маутэ ликвидированы властями при сражении за город Марави на юге страны, передает базирующееся в Сингапуре региональное издание The Straits Times.

CNN Philippines указывает, что оба поклялись в верности запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». ИГ, в свою очередь, признала Хапилона лидером своей ячейки в Юго-Восточной Азии в 2014 году.

О ликвидации боевиков сообщил начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Эдуардо Ано. По его словам, Хапилом и Маутэ укрывались в здании с десятком заложников. Они попытались перебежать в другое здание, в этот момент их застрелили. Маутэ был убит выстрелом снайпера. Филиппинские военные распространили фото трупа террориста.

Власти извлекли их тела, запланирована экспертиза ДНК. ФБР назначило за голову Хапилона $5 млн, а президент Филиппин Родриго Дутерте — 10 млн песо (около $195 тыс.). Вознаграждение за Маутэ — 5 млн песо (около $98 тыс.).

«Кризис в Марави скоро закончится. Сопротивление или то, что от него осталось, развалится. Террористы в тупике. Им больше некуда идти», — сказал Ано. По данным генерала, Маутэ и Хапилон были «центрами притяжения» боевиков в регионе.

Министр национальной обороны Дельфин Лорензана заявил, что теперь боевиками в регионе, скорее всего, командует малазиец Махмуд Ахмад, бывший преподаватель, прошедший подготовку в лагере боевиков в Афганистане.

Рита Катц — директор SITE, портала, отслеживающего активность террористов, — написала в своем Twitter о том, что боевики в соцсетях обсуждают смерть Хапилона в Марави. По ее данным, ИГ пока не подтвердила его смерть, но другие боевики уже называют его «шахидом» и размещают фотографии трупа.