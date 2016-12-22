Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,67 57,31 EUR Нал. 68,05 67,48 USD Бирж. 57,30 +0,14 EUR Бирж. 67,69 +0,05 USD ЦБ. 57,09 -0,53 EUR ЦБ. 67,30 -0,84 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5683,76 +7,98 ММВБ 2106,39 +0,36% РТС 1158,24 +0,14% Brent 57,72 +0,91% DJIA 22921,10 +0,22% Nasdaq 6614,55 +0,13% FTSE 7526,97 -0,11%
Власти Филиппин заявили об убийстве лидеров присягнувших ИГ боевиков
Лента новостей
Минобороны рассказало об очередном раунде переговоров с оппозицией Сирии 20:53, Политика Шишханов решил выйти из совета директоров «М.Видео» 20:49, Бизнес Суд удовлетворил иск к совладельцу «Юлмарта» на 405 млн руб. 20:44, Бизнес Украину избрали в Совет ООН по правам человека 20:42, Политика Власти Филиппин заявили об убийстве лидеров присягнувших ИГ боевиков 20:26, Политика Опубликовано видео поджога здания Банка Франции Павленским 20:20, Общество Открытие памятника героям Донбасса в Ростове-на-Дону 20:06, Фотогалерея  Сирия обвинила Израиль в поставках оружия «Исламскому государству» 19:53, Политика Пытавшихся пробраться в ЕС африканцев задержали в Ленинградской области 19:45, Общество На помощь: как быстро должна приезжать скорая 19:44, Общество Интернет-омбудсмен допустил создание региональных «крипторублей» 19:38, Финансы Начало большого пути Haval: почему бренд привлекает все больше внимания 19:35, Партнерский материал Шойгу рассказал о завершающейся военной операции в Сирии 19:24, Политика Правительство потратит еще 200 млрд руб. на погашение оборонных кредитов 19:22, Экономика Сурков открыл в Ростове-на-Дону памятник героям Донбасса 19:22, Политика Французские рекламщики создадут стратегию продвижения российского вина 19:17, Бизнес Кавказский стол: как создать спрос на осетинскую мебель 19:14, Свое дело Иракские войска захватили город Киркук 19:08, Политика Импортерам вина предложили платить 1 руб. за ввоз каждой бутылки в Россию 19:07, Бизнес Стали известны подробности хищения средств портфельной компании «Роснано» 19:06, Общество На грани нервного срыва: как президент Киргизии создал проблему преемнику 18:51, Мнение Ученые зафиксировали гравитационные волны при столкновении двух звезд 18:40, Общество Москва потратит 21 млрд руб. на парковки и эвакуаторы 18:34, Политика Турция закрыла воздушное пространство для Иракского Курдистана 18:34, Политика Россия обсудит снижение налога на дивиденды партнерам «Ямал СПГ» из Китая 18:30, Бизнес Игра на нервах: как инвестору заработать на политической нестабильности 18:29, Деньги Компания Пореченкова расторгла контракт на создание киностудии в Крыму 18:16, Технологии и медиа СК вернет Максаковой арестованные по делу Вороненкова драгоценности 18:16, Общество
Власти Филиппин заявили об убийстве лидеров присягнувших ИГ боевиков
Политика, 20:26
0
Власти Филиппин заявили об убийстве лидеров присягнувших ИГ боевиков
Убиты Иснилон Хапилон и Омархаям Маутэ — главари боевиков, захвативших город Марави. Они планировали провозгласить вилаят в регионе. В Маниле считают, что сопротивление боевиков теперь сломлено
Солдат филиппинской армии (Фото: Marconi Navales / Reuters)

Службы безопасности Филиппин заявили в понедельник, 16 октября, об убийстве двух главарей террористов в Юго-Восточной Азии. Иснилон Хапилон и Омархаям Маутэ ликвидированы властями при сражении за город Марави на юге страны, передает базирующееся в Сингапуре региональное издание The Straits Times.

CNN Philippines указывает, что оба поклялись в верности запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». ИГ, в свою очередь, признала Хапилона лидером своей ячейки в Юго-Восточной Азии в 2014 году.

О ликвидации боевиков сообщил начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Эдуардо Ано. По его словам, Хапилом и Маутэ укрывались в здании с десятком заложников. Они попытались перебежать в другое здание, в этот момент их застрелили. Маутэ был убит выстрелом снайпера. Филиппинские военные распространили фото трупа террориста.

Власти извлекли их тела, запланирована экспертиза ДНК. ФБР назначило за голову Хапилона $5 млн, а президент Филиппин Родриго Дутерте — 10 млн песо (около $195 тыс.). Вознаграждение за Маутэ — 5 млн песо (около $98 тыс.).

«Кризис в Марави скоро закончится. Сопротивление или то, что от него осталось, развалится. Террористы в тупике. Им больше некуда идти», — сказал Ано. По данным генерала, Маутэ и Хапилон были «центрами притяжения» боевиков в регионе.

Министр национальной обороны Дельфин Лорензана заявил, что теперь боевиками в регионе, скорее всего, командует малазиец Махмуд Ахмад, бывший преподаватель, прошедший подготовку в лагере боевиков в Афганистане.

Рита Катц — директор SITE, портала, отслеживающего активность террористов, — написала в своем Twitter о том, что боевики в соцсетях обсуждают смерть Хапилона в Марави. По ее данным, ИГ пока не подтвердила его смерть, но другие боевики уже называют его «шахидом» и размещают фотографии трупа.

Столкновения между правительственными войсками и присягнувшими на верность ИГ боевиками в Марави начались в конце мая 2017 года; в Маниле заявили, что боевики хотят водрузить над городом флаг ИГ и провозгласить создание вилаята. Из-за начавшейся операции президент Филиппин Родриго Дутерте был вынужден прервать свой визит в Москву и срочно вернуться на родину.
Автор: Андрей Гатинский.
Теги: терроризм , Филиппины , «Исламское государство»
Главное
Компания Пореченкова расторгла контракт на создание киностудии в Крыму Технологии и медиа
Материалы по теме
Филиппины выдадут США обвиняемого в подготовке «второго 11 сентября» Общество
Reuters сообщил о вылете подруги стрелка из Лас-Вегаса с Филиппин в США Общество
Пентагон запланировал военную операцию на Филиппинах Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку