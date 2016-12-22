Москва потратит 21 млрд руб. на парковки и эвакуаторы

Мэрия направит 21 млрд руб. на развитие парковок в Москве, говорится в новом проекте бюджета столицы. Планируется модернизировать стоянки у метро и закупить новые эвакуаторы. Сумма сопоставима с бюджетами многих российских городов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Статья расходов

Московские власти потратят 21 млрд руб. на создание единого парковочного пространства в ближайшие три года, подсчитал РБК на основе данных проекта городского бюджета на 2018–2020 годы. В следующем году на соответствующую программу выделят 7,4 млрд руб., в 2019 и 2020 годах — 6,7 млрд и 6,8 млрд руб. соответственно.

Запланированные расходы вырастут на 22,4% по сравнению с теми, что были заложены в прошлом году в бюджете на 2017–2019 годы. Тогда на развитие парковочного пространства было зарезервировано 16,3 млрд руб., из них на 2017 год — 5,4 млрд руб.

Единое парковочное пространство создается в Москве для увеличения пропускной способности дорог и ограничения числа поездок в центр города, говорится в постановлении мэрии. Для этого организуются платные парковки, перехватывающие стоянки, многоуровневые гаражи. В 2012–2016 годах появилось 446 тыс. новых парковочных мест. Конечным результатом программы декларируется создание более 130 тыс. платных машино-мест в центре города. 70% москвичей должны быть обеспечены «местами хранения автомобильного транспорта».

Платные парковки в Москве появились в 2012 году внутри Бульварного кольца, а через два года вышли за пределы третьего транспортного кольца (ТТК). В декабре прошлого года на 133 самых загруженных улицах ввели максимальный тариф — 200 руб. в час. В июле этого года вице-мэр Москвы по транспорту Максим Ликсутов заявил, что в городе 83 тыс. платных парковочных мест. По мнению чиновника, это «ничтожно маленькое» число.

Однако в интервью РБК Ликсутов в июле 2017 года сказал, что у мэрии нет планов по расширению платной парковки. Кроме того, на начало года в Москве была оборудована 71 плоскостная парковка со шлагбаумом общей вместимостью 6,7 тыс. мест, сообщается на портале открытых данных мэрии. Час на таких стоянках стоит от 50 руб., месячный абонемент — от 1 тыс. руб. Как подсчитал РБК, в 2016 году московские власти объявили более 40 тендеров на обслуживание городских парковок на сумму свыше 2,2 млрд руб.

Перехватывающие парковки и эвакуаторы

Заложенные в новом трехлетнем бюджете средства будут потрачены на перехватывающие парковки возле метро и закупку эвакуаторов. До конца года 27 парковок около станций метро перейдут в ведение ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», сообщили РБК в пресс-службе департамента транспорта. «Денежные средства будут направлены на замену технически устаревшего оборудования, интеграцию системы оплат с системой московского паркинга», — пояснили в пресс-службе.

Также в бюджет заложена закупка эвакуаторов, заявили в департаменте. «Правительство Москвы будет постепенно отказываться от услуг частных компаний — операторов эвакуаторов, в ближайшие несколько лет все эвакуаторы перейдут в городскую собственность. При этом общее количество эвакуаторов станет меньше почти на 30 единиц», — добавили в пресс-службе.

Платную эвакуацию в Москве ввели в 2013 году. В городе заработало более 300 эвакуаторов: 155 находятся в лизинге у ГКУ «АМПП», еще 150 принадлежат ООО «Мосгорлогистик» и ООО «Сервис-Интегратор», с которыми город заключил пятилетние контракты. Уже в марте 2015 года Ликсутов заявил, что город откажется от частных эвакуаторов. Число эвакуаций сокращается, и чтобы у подрядчиков не было мыслей о «коммерческой выгоде», перемещениями должен заниматься город, пояснял чиновник. В июне 2017 года Москва расторгла контракт с ООО «Мосгорлогистик». В АМПП утверждали, что подрядчик халатно относился к своим обязанностям. Сама компания заявила о банкротстве. Но, согласно базе данных СПАРК, в июле ООО «Мосгорлогистик» отказалось от заявления о банкротстве. В сентябре с заявлением о банкротстве компании обращалось физическое лицо Алексей Алексеев, но вскоре также забрал его.

В департаменте транспорта заявили РБК, что не планируют «излишних поступлений» в бюджет города от штрафов автомобилистов, а рассчитывают, что «количество нарушений каждый год будет снижаться». ​

Конфликт усугубится

21 млрд руб. на развитие парковочного пространства — очень большая сумма расходов, сопоставимая с бюджетами многих российских городов, говорит директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов при НИУ ВШЭ Константин Трофименко. Такие затраты будут обоснованными, только если городу придется выкупать землю для организации стоянок. Отказ от частных эвакуаторов не должен влиять на стоимость транспортных расходов, говорит Трофименко. «Затраты на работу и у коммерческих, и у муниципальных служб примерно одинаковые. Работа городских эвакуаторов более управляема», — пояснил РБК эксперт.

По его мнению, городу действительно необходимо развивать перехватывающие парковки и подъезды к ним, поскольку на многих направлениях в центр у автомобилистов «нет физической возможности комфортно пересесть на общественный транспорт».

Средства можно потратить более эффективно, в первую очередь на развитие дорожной сети и повышение качества дорог в Москве, полагает председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. «Деньги, потраченные на закупку эвакуаторов, надо будет «отбивать», поэтому автомобили эвакуировать будут более интенсивно и жестко. Конфликт московских автовладельцев с московской властью продолжится и усугубится», — сказал РБК Похмелкин.