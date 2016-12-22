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Почему Меркель выступила против новых санкций США в отношении России
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Почему Меркель выступила против новых санкций США в отношении России
Война санкций, 17:08
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Почему Меркель выступила против новых санкций США в отношении России
Канцлер ФРГ поддержала демарш своего МИДа против законопроекта США о российских санкциях. Европа видит тут экономическое давление Вашингтона, Трамп может использовать это недовольство для критики закона, говорит эксперт
Ангела Меркель (Фото: Hannibal Hanschke / Reuters)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживает выступление своего министра иностранных дел Зигмара Габриэля против новых антироссийских санкций, подготовленных сенатом США. Об этом в пятницу, 16 июня, рассказал пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт.

«В правительстве имеется широкое согласие с текстом обращения Габриэля», — продолжил Зайберт, назвав действия американских сенаторов, «мягко говоря, своенравным подходом». По словам Зайберта, не должно быть такого, чтобы ограничения против России отражались на европейской экономике.

В среду сенат США подавляющим большинством голосов поддержал обновленный законопроект об усилении санкций против Ирана из-за ракетной программы Тегерана. В начале недели обе фракции сената согласились добавить в проект положения об ограничениях против России.

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Согласно этому предложению, антироссийские санкции переводятся из президентских указов в закон, что усложняет процедуру их смягчения или отмены. Кроме того, создается база для расширения ограничений: в частности, против российских банков, оборонных и энергетических компаний, бизнесменов и чиновников. Отдельно прописаны действия в отношении строящегося трубопровода «Северный поток — 2», в котором сенаторы видят «угрозу энергетической безопасности ЕС и развития газового рынка в Европе».

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Эти меры включают в себя санкции не только против российской стороны, но и против их европейских партнеров, участвующих в проекте. Например, это всевозможные ограничения на американском рынке для людей и компаний, которые инвестируют «существенные суммы» в строительство российских газопроводов или предоставляют материалы, информацию и услуги для их постройки на сумму от $1 млн.

В поддержку законопроекта выступили 98 из 100 сенаторов. Против проголосовали лишь два бывших кандидата в президенты: сенатор-республиканец от Кентукки Рэнд Пол и независимый сенатор от Вермонта Берни Сандерс. Теперь документ должен пройти голосование в нижней палате конгресса и в случае успеха попадет на подпись к президенту Дональду Трампу.

Берни Сандерс (Фото: Senate Television / AP)

В четверг вечером на сайте МИД Германии вышло совместное заявление с осуждением новых санкций, подписанное главой ведомства Зигмаром Габриэлем и премьер-министром Австрии Кристианом Керном. Политики отметили: в законопроекте сената «прямым текстом говорится, что речь идет о поставках американского СПГ и вытеснении российского природного газа с европейского рынка».

Габриэль и Керн подчеркивают: санкции против России из-за украинского конфликта нельзя смешивать с собственными экономическими интересами. «Угрозы наказанием европейским компаниям, которые принимают участие в проектах с Россией вроде «Северного потока — 2», привносят новое и совершенно отрицательное качество в американо-европейские отношения», — говорится в заявлении.

На восемь абзацев заявления МИДа приходится четыре восклицательных знака, что большая редкость для дипломатии, особенно для немецкой, отмечает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. «По сути, это реальное вмешательство в интересы системообразующих компаний вроде немецкой BASF или австрийской OMV», — пояснил РБК Белов. По мнению эксперта, это прямое послание Европы президенту Трампу, чтобы тот не подписывал законопроект.

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Дело в том, что в заявлении МИД ФРГ в том числе выражается «решительная поддержка действий Госдепартамента США по изменению законопроекта». Госсекретарь Рекс Тиллерсон является одним из немногих представителей руководства Штатов, который открыто выступил против закона о санкциях, объясняя это необходимостью «оставить открытым окно диалога» с Москвой по многим внешнеполитическим вопросам. Об этом Тиллерсон говорил, например, в ходе недавнего выступления в сенате 13 июня.

Тем самым, по словам Белова, у Трампа появляется моральное право отказаться подписывать законопроект, ссылаясь на вред, который он несет важным экономическим партнерам США.

Габриэль и Керн являются представителями социал-демократических партий ФРГ и Австрии соответственно. Осенью в обеих странах пройдут парламентские выборы — сейчас, по данным опросов, популярность левоцентристов и там и там падает. Однако, по мнению Белова, демарш немецкого министра и австрийского канцлера едва ли связан с предвыборной кампанией, хоть и может оказать влияние на ее ход.

По данным последнего опроса Infratest Dimap (проведен 6–7 июня), впервые с начала миграционного кризиса в Европе два года назад канцлер Меркель вновь стала самым популярным политиком страны: ее политику поддерживают 64% опрошенных, не согласны с ней 35% немцев. В то же время доверие граждан ФРГ к США как внешнеполитическому партнеру упало с апреля на 8%, достигнув уровня России. Политика как Москвы, так и Вашингтона у 21% немцев вызывает доверие, у 74% — недоверие.

Автор: Георгий Макаренко
Теги: санкции , США , Германия , Австрия , Ангела Меркель
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