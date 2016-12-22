Польша заявила о записи взрыва на самописце Ту-154 Качиньского

Министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что комиссия по расследованию катастрофы Ту-154 президента страны Леха Качиньского обнаружила запись взрыва на одном из самописцев. Об этом Мацеревич заявил в субботу во время встречи с руководителями клубов «Газеты польской».
Во время встречи главе Минобороны задали вопрос о ходе расследования катастрофы под Смоленском 10 апреля 2010 года.
«Мы нашли в записи одного из самописцев момент взрыва. Он был идентифицирован», — приводит слова Мацеревича Polskie Radio. «Мы занимаемся в настоящее время его анализом и исключением всех возможных других интерпретаций этой электронной записи», — добавил он.
Министр подчеркнул, что отчет, в котором будут не только изложены выводы комиссии, но и названы ответственные за катастрофу под Смоленском, будет представлен общественности до конца весны следующего года.
В августе представитель польской правительственной подкомиссии по расследованию причин аварии говорил, что на левом крыле разбившегося под Смоленском лайнера обнаружены следы взрыва.
Самолет Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский и другие высокопоставленные польские чиновники, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. При крушении погибли все находившиеся на борту 96 пассажиров.
В 2011 году Национальный комитет по расследованию авиационных происшествий пришел к выводу, что самолет опустился ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в условиях плохой видимости и врезался в дерево.
После прихода в 2015 году к власти партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского было решено провести новое расследование катастрофы. С тех пор польская сторона делала неоднократные заявления в пользу версии взрыва на борту самолета. Однако никаких новых аргументов польская комиссия не обнародовала.
Следственный комитет России в августе комментировал заявления польской стороны об обнаружении следов взрыва на крыле разбившегося Ту-154. «При проведении сразу после катастрофы баллистической и взрывотехнической экспертиз никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ обнаружено не было», — заявила тогда официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она подчеркнула, что польские эксперты еще в 2011 году установили, что причиной крушения Ту-154 было столкновение с березой. «Абсолютно непонятно, на чем основываются эти очередные выводы польских экспертов», — подчеркивала представитель СКР.