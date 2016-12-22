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HRW обвинила СБУ в пытках украинки из Москвы
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HRW обвинила СБУ в пытках украинки из Москвы
Политика, 21:38
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HRW обвинила СБУ в пытках украинки из Москвы
Human Rights Watch обвинила СБУ в пытках задержанной «за госизмену» гражданки Украины, переехавшей жить в Россию. Спецслужба обвинения отрицает и указывает на происки «российской пропаганды»
Фото: Александр Косарев / ИнА «Украинское фото»

Международная правозащитная организация ​Human Rights Watch (HRW) заявила, что Служба безопасности Украины (СБУ) без достаточных на то оснований задержала гражданку Украины, проживающую в настоящее время в России, и двое суток удерживала ее без связи с внешним миром.

Речь идет о 29-летней Дарье Мастикашевой, имеющей украинское гражданство и проживающей в Москве. Женщину задержали, когда она приехала в город Каменское Днепропетровской области, чтобы навестить мать и своего десятилетнего сына, уточняет правозащитная организация.

Задержание Мастикашевой произошло 15 августа. Спецслужбы похитили ее и удерживали без связи с внешним миром в течение двух дней, сообщает HRW.

17 августа СБУ открыло уголовное производство в отношении Мастикашевой, обвинив ее в государственной измене. Суд в Днепре постановил заключить женщину под стражу.

HRW обнародовала фотографию Мастикашевой с видимыми травмами на лице.

Правозащитная организация также приводит слова адвоката задержанной. В беседе с ним Мастикашева рассказала, что четверо вооруженных мужчин в масках на двух автомобилях перегородили путь ее машине. После этого вытащили ее, бросили на землю, надели наручники и засунули в одну из их машин. Затем женщину, по ее словам, били в живот, в грудь и по голове. Мастикашеву, по словам адвоката, отвезли в заброшенное здание, бросили в подвал, где она провела всю ночь и неоднократно подвергалась пыткам.

Адвокату, в частности, потерпевшая рассказала, что ей надевали на голову полиэтиленовый пакет, в результате чего она несколько раз теряла сознание, грозили причинением вреда ее матери и сыну. Также ее заставляли читать на камеру текст заявления, из которого следовало, что она является агентом российских спецслужб и прибыла на территорию Украины, чтобы вербовать на востоке страны людей для совершения терактов в России, в совершении которых ФСБ затем обвиняло бы украинские власти.

«Украинские власти должны немедленно расследовать сообщения о незаконном задержании и пытках Мастикашевой», — приводятся в сообщении HRW слова директора подразделения по правам человека в Европе и Центральной Азии Хью Уильямсона. «На Украине зафиксированы пытки и другие виды жестокого обращения в местах заключения, которые усугубляются безнаказанностью за такие нарушения», — добавил он.

В СБУ обвинения правозащитной организации отрицают. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила «Радио Свобода», что обвинения в адрес спецслужбы «не имеют под собой никаких оснований». «Служба безопасности действовала и действует исключительно в рамках закона, поэтому вся российская информационная пропаганда таким образом пытается защититься от провала терактов, которые они планировали. Мы это не будем комментировать», — сказала Гитлянская.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Украина , СБУ , HRW , пытки
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